En redes sociales se ha viralizado un video en el que la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, aparece junto a un grupo de colaboradoras interpretando un fragmento de Querida yo, canción del artista colombiano Camilo.

La publicación ha generado una ola de reacciones entre los usuarios en las diferentes plataformas digitales, incluidas las de la cantante Marbelle y el productor musical José Gaviria, quienes lanzaron comentarios sarcásticos sobre la escena, con la que Márquez buscaba transmitir un mensaje de unión y optimismo.

Sofía Petro no se quedó callada y aclaró si abandonaría el país tras la victoria de Abelardo De La Espriella: “Lo responderé”

Sin embargo, la intérprete de Adicta al dolor, conocida como una de las mayores críticas del Gobierno Petro desde el inicio de su administración, aprovechó su particular aparición en redes para revivir su papel como jurado del reality Factor X y cuestionar su talento para cantar.

“¡No pasas a la siguiente etapa!”, escribió. Además, aseguró que hace 30 años también le dio una respuesta negativa en el programa y afirmó que, lejos de haber cambiado de opinión con el paso del tiempo, mantiene la misma percepción sobre sus capacidades como cantante.

"Se lo dije hace 30 años y no ha entendido que canta más un ojo! No vas para Bogotá (otra vez)”, recalcó Marbelle en su publicación realizada a través de su cuenta de X, generando una ola de reacciones entre los usuarios.

Uno de los primeros en reaccionar a su comentario fue el productor José Gaviria, con quien compartió en diferentes ediciones del mismo concurso musical, dejando en evidencia que aún concuerdan con algunas ideas, entre ellas sus cuestionamientos a la interpretación de la vicepresidenta.

Además, aprovechó el momento para sumarse a la conversación en tono sarcástico, mencionando que desde hace más de 20 años le ha pedido a Marbelle que si lo despierta, sea con algo bueno.

“No, no, no… hasta el último día”, apuntó, haciendo referencia a su respuesta como jurado especializado en realitys musicales. Y agregó: “¡Te vengo diciendo 21 años, que si me vas a despertar, que sea con algo bueno! Te quiero“.

Posteriormente, el productor aseguró que podía imaginar la reacción de su colega al leer su comentario, dando a entender que ambos comparten la misma opinión sobre el video en el que aparece Francia Márquez cantando: “…( a Marbelle, a quien le oigo la risa en este momento)”, concluyó.

Diana Ángel expuso preocupante situación que vivió en pleno centro de Bogotá: “Me quedé paralizada”

¿Por qué apareció Francia Márquez interpretando 'Querida yo’?

La publicación de la vicepresidenta se produjo después de que el Consejo Nacional Electoral oficializara los resultados de la jornada electoral del pasado 21 de junio, según los cuales Abelardo De La Espriella obtuvo una ventaja cercana a los 250.000 votos sobre Iván Cepeda, representante del Pacho Histórico.

Por eso, junto a su video, Francia Márquez escribió: “Seguiremos sembrando semillas de esperanza hasta que la dignidad se haga costumbre”.