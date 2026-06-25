“Lo estás haciendo bien”: Francia Márquez grabó un video y prometió seguir con semillas de esperanzas después de dejar la Vicepresidencia

La vicepresidenta Francia Márquez apareció en sus redes sociales con un video que grabó junto a un grupo de colaboradoras.

En las imágenes, Márquez se escucha interpretando la canción del artista colombiano Camilo titulada ‘Querida yo’: “Querida yo, qué tal te va, sé que no todo está tan bien, pero quería contarte lo lejos que llegaste, seguro que hoy no lo parece, pero mejor algunos meses te contaría, pero no me creerías. Querida yo, confía en nosotrras lo estás haciendo bien”. Al final, sus amigas le siguen la pista y cantan juntas.

En el respaldo del video, Márquez escribió: “Seguiremos sembrando semillas de esperanza hasta que la dignidad se haga costumbre”.

La vicepresidenta publicó su video después de que el Consejo Nacional Electoral acreditó oficialmente que el Tigre aventajó en casi 250.000 votos a Iván Cepeda, el candidato de izquierda apoyado por el Gobierno de Gustavo Petro.

“Recibo con respeto la decisión democrática del pueblo colombiano expresada en las urnasy le deseo al nuevo Gobierno sabiduría y acierto en la responsabilidad de conducir el destino de nuestro país”, escribió Márquez en su cuenta oficial de X.

A su juicio, este tiempo exige grandeza, serenidad y respeto por la diferencia: “Colombia necesita una política que escuche, que dialogue, que no profundice las heridas y que ponga por encima de cualquier interés el bienestar de la gente, de los pueblos y de los territorios”, destacó.

Agregó: “En este Gobierno hemos caminado con la convicción de que la vida debe estar en el centro de todas las decisiones; de que la justicia social, la paz, la igualdad y la dignidad de las comunidades históricamente excluidas son deudas profundas que deben saldarse. Por eso, deseo de corazón que esas luchas no retrocedan y que lo alcanzado no se pierda, porque en ello también se juega la esperanza de los colombianos y colombianas”.

Asimismo, la vicepresidenta expresó: “Hoy, más que nunca, Colombia necesita una política a la altura de su gente: una política que no siembre odio, que no convierta la diferencia en enemistad, que cuide la palabra, respete la vida y entienda que gobernar es, ante todo, un acto de responsabilidad con la gente, con el presente y el futuro del país”.