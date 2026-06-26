Marbelle reaccionó a video de Francia Márquez cantando y le tiró pulla: “Se lo dije hace 30 años”

La vicepresidenta Francia Márquez volvió a captar la atención de los usuarios en redes sociales tras compartir un video en el que aparece acompañada por un grupo de colaboradoras, protagonizando un momento que rápidamente comenzó a generar reacciones entre sus seguidores.

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En la grabación, la funcionaria interpreta Querida yo, una de las canciones de la cantante Yami Safdie, en compañía de Camilo. A medida que avanza el video, las mujeres que la acompañan se unen a la interpretación y terminan cantando junto a ella, en una escena que transmite un mensaje de unión y optimismo.

“Querida yo, qué tal te va, sé que no todo está tan bien, pero quería contarte lo lejos que llegaste, seguro que hoy no lo parece, pero mejor algunos meses te contaría, pero no me creerías. Querida yo, confía en nosotras lo estás haciendo bien”, dice.

La publicación estuvo acompañada por una reflexión escrita por Márquez, en la que expresó: “Seguiremos sembrando semillas de esperanza hasta que la dignidad se haga costumbre”. Con estas palabras, la vicepresidenta reforzó el mensaje que quiso transmitir a través del video, el cual no tardó en difundirse y generar comentarios en las plataformas digitales.

Una de las que reaccionó al contenido fue Marbelle, quien ha sido detractora del gobierno Petro desde el inicio. La celebridad no se contuvo y publicó un mensaje, recordando su paso por Factor X, donde era jurado en compañía de Coronel y José Gaviria.

La intérprete de Adicta al dolor utilizó su cuenta de X para reaccionar al post de la vicepresidenta, asegurando que hace 30 años le había dado un no en el reality colombiano, y actualmente se mantenía en esa percepción.

Allí tiró uno de sus comentarios ácidos, señalando que la política no tenía talento para cantar y por eso mismo no pasó dentro de la competencia en aquel tiempo.

“¡No pasas a la siguiente etapa! Se lo dije hace 30 años y no ha entendido que canta más un ojo! No vas para Bogotá (otra vez)”, escribió en el post, donde recibió varias reacciones y comentarios.

Marbelle reaccionó a video de Francia Márquez Foto: X @marbelle30