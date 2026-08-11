Tensión en ‘Yo Me Llamo’: el duelo cara a cara que dividió al jurado y dejó por fuera a un favorito

El reality Yo Me Llamo dio inicio a una de las fases más exigentes de su formato: la etapa de duelos. En esta nueva ronda, los participantes que superaron los filtros iniciales deben medirse cara a cara en el escenario contra otros imitadores del mismo artista, disputándose el único cupo disponible por personaje.

“Dios las protegió”: Martha Isabel Bolaños y su madre también fueron afectadas por el devastador terremoto en Cali

Los concursantes no solo compiten frente a las exigencias del jurado, sino que también se miden directamente con un par que busca representar exactamente al mismo personaje de la música nacional o internacional.

La regla fundamental establecida por la producción determina que solo un imitador podrá conservar el nombre de su artista para avanzar a las fases consolidadas de la temporada, salvo en casos excepcionales en los que la mesa del jurado determine que ninguno reúne los méritos requeridos para continuar.

La mesa de jurados, integrada por la actriz Amparo Grisales, el director musical César Escola, el cantante de música vallenata Elder Dayán y el personaje Aurelio Cheveroni, es la encargada de calificar el desempeño mediante el sistema de estrellas. El participante que logre sumar la mayor cantidad de votos a favor por parte de los evaluadores asegura su permanencia inmediata.

Una de las confrontaciones que marcó el inicio de esta fase fue la presentación de los dobles del cantautor ecuatoriano Julio Jaramillo. Ambos intérpretes salieron al escenario para cantar el clásico tema “Nuestro juramento”.

🎤🔥 ¡El duelo de #JulioJaramillo estuvo de infarto! Los dos sorprendieron con su color de voz, pero solo uno logró conquistar al jurado. ⭐👀 ¿Quién se quedó con el cupo?#YoMeLlamo https://t.co/LWfycQxSL4 — Caracol Televisión (@CaracolTV) August 12, 2026

Tras la deliberación del jurado, que destacó similitudes en el color de voz respecto al artista original, uno de los participantes obtuvo una votación de tres estrellas, garantizando así su continuidad en el Templo de la Imitación, mientras que su contendor quedó fuera del certamen.

Por otro lado, las imitadoras de Lady Gaga se tomaron el escenario con un performance y unas voces que pusieron a dudar a los jurados, aunque fue la participante de micrófono fucsia la que logró avanzar.

🔥👀 ¡El duelo de #LadyGaga estuvo cargado de tensión! Antes de cantar “Bad Romance” hubo discusión por las partes, pero en el escenario ambas demostraron todo su poderío. 🎤💥 Solo una consiguió el pase… ¿quién fue?#YoMeLlamo https://t.co/DiSy4FDnUF — Caracol Televisión (@CaracolTV) August 12, 2026

El emotivo reencuentro entre Taliana Vargas y Alejandro Éder tras atender la emergencia en Cali por el terremoto

Yo Me Llamo se sigue manteniendo como uno de los programas de entretenimiento con mayor sintonía en la televisión colombiana. La fase de audiciones dio paso a los Duelos para depurar el grupo de concursantes y dejar únicamente a las voces que demuestren mayor parecido físico, vocal y actoral con sus referentes.

A medida que transcurran las emisiones de esta etapa, la audiencia conocerá la nómina definitiva de participantes que competirán en las galas en vivo por el premio final de la temporada.