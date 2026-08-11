“Dios las protegió”: Martha Isabel Bolaños y su madre también fueron afectadas por el devastador terremoto en Cali

La reconocida actriz caleña Martha Isabel Bolaños compartió con sus seguidores en redes sociales el impacto del reciente movimiento telúrico en la unidad residencial donde habita su madre en la ciudad de Cali. A través de sus historias de Instagram, documentó los afectaciones en la infraestructura del sector y agradeció que sus familiares resultaran ilesas tras la emergencia.

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En las imágenes difundidas a través de su cuenta oficial de Instagram, Bolaños mostró el colapso parcial de algunas fachadas de ladrillo y la acumulación de escombros en los pasillos y zonas comunes del conjunto residencial. Asimismo, evidenció desórdenes menores dentro del inmueble provocados por la intensidad de la sacudida.

Durante el recorrido por la propiedad, la actriz expresó su angustia inicial al pensar en la situación de sus familiares durante el evento sísmico: “Miren lo que pasó en el apartamento de mi mamá. ¿Ustedes se imaginan a estas dos señoras solas acá? Miren la magnitud del temblor”, manifestó en su publicación.

Pese a la severidad de los daños materiales registrados en el entorno de la vivienda, la artista destacó la fortaleza de su madre y transmitió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores. “Yo le doy gracias a Dios que pude llegar y bendigo a ese señor que me trajo. Mi mamá es una berraca. Donde mi mamá, pero Dios me las protegió”, añadió.

Las publicaciones de la actriz se dieron en el marco del evento sísmico registrado en la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, el cual tuvo una magnitud de 7,4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, según reportes del Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento telúrico afectó con fuerza al occidente del país y llevó al Gobierno Nacional a decretar el Estado de Emergencia debido al balance preliminar de pérdidas humanas, heridos y afectaciones de consideración en infraestructura vial y residencial en varios departamentos.

Tras verificar el estado de su familia, Martha Isabel Bolaños habilitó sus canales digitales para funcionar como plataforma de difusión de servicio público.

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En sus historias de Instagram, la caleña ha compartido información sobre mascotas reportadas como extraviadas tras el sismo, solicitudes de pacientes que requieren contactar a sus familiares y llamados para la entrega de alimentos e insumos destinados a fundaciones de protección animal en la capital del Valle del Cauca.

La reacción de la comunidad digital no se hizo esperar, sumando miles de mensajes de solidaridad dirigidos a la actriz y a los damnificados por el evento natural.