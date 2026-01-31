Martha Isabel Bolaños se declaró demisexual y reveló cuánto tiempo ha durado en celibato

Martha Isabel Bolaños es una actriz colombiana con amplio reconocimiento, pues a lo largo de su carrera ha participado en importantes producciones como Yo soy Betty, la fea, Pasión de Gavilanes, MasterChef Celebrity y la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Aunque en algunas ocasiones prefiere mantener en reserva aspectos de su vida privada, recientemente se sinceró en una entrevista con la periodista Eva Rey, en la que habló de su vida íntima y aseguró que se considera una mujer demisexual.

Martha Isabel Bolaños es una de las actrices más reconocidas en Colombia. Foto: Tomada de Instagram @marthaisabelii

“Yo soy supremamente difícil, o sea, pasé unos veranos muy largos, muy largos, porque soy de esta nueva (…) Soy demisexual al mil por ciento, es supremamente difícil“, mencionó frente a las cámaras del programa digital.

La demisexualidad es una orientación en la que una persona solo llega a sentir atracción íntima después de haber construido un vínculo emocional profundo y significativo. Quienes se identifican de esta manera requieren una conexión sentimental previa antes de experimentar cualquier tipo de acercamiento de carácter sexual.

“Pobre hombre”: Martha Isabel Bolaños tomó importante decisión sobre su vida amorosa

Posteriormente, la artista, quien también ha incursionado como DJ, reveló que ha atravesado varias etapas de abstinencia, ya que no se siente cómoda teniendo encuentros con personas por las que no experimenta ningún tipo de interés amoroso.

Resaltó que la razón detrás de su decisión y su filosofía de vida está relacionada con el manejo de las energías, ya que busca evitar a toda costa recibir cualquier tipo de carga negativa.

“Yo duré un año y diez meses sin acostarme con nadie, eso es mucho, mucho tiempo, porque no llegaba nadie y yo siento la contaminación energética, yo he vivido esa sensación; después de quedar como descompensada, uno es energía pura”, aseguró.

Finalmente, dejó claro que para tener relaciones íntimas con un hombre debe existir una conexión fuerte y significativa; de lo contrario, no experimenta ningún tipo de incomodidad ni impaciencia frente a esa decisión.

“Tiene que fascinarme y saber que si salen a hablar o a decir, yo también sabré contar y contar de la misma manera (…) Yo tenía ocho meses de estar tranquila, estuve con alguien y cuando salí, salí muy incómoda, pero literal salí con náuseas, descompensada, y esa persona me volvió a buscar y ya le saqué el cuerpo, porque no”, afirmó.

Martha Isabel Bolaños revivió tema del fallido amorío con Chris Carpentier, de ‘MasterChef’; reveló la verdad: “Porque no se lo di”

Como era de esperarse, su confesión generó múltiples comentarios y abrió un debate en la sección de opiniones. No obstante, muchos usuarios manifestaron sentirse identificados con su forma de pensar.

“Me encanta su forma de pensar”; “Yo también siento eso, no sabía que había una palabra para definirlo” y “Siempre estoy de acuerdo con esa mujer” son algunas de las palabras que plasmaron sus seguidores.