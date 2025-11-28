Suscribirse

Gente

Martha Isabel Bolaños lamentó fallecimiento de famoso actor y se mostró afectada

La actriz rompió el silencio y se pronunció por medio sus redes sociales oficiales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

28 de noviembre de 2025, 9:09 p. m.
La actriz de 'Yo soy Betty, la fea' se pronunció por la muerte de Conrado Osorio.
La actriz de 'Yo soy Betty, la fea' se pronunció por la muerte de Conrado Osorio. | Foto: Foto 1: Instagram @marthaisabelli - Foto 2: Instagram @conradoosorio

Martha Isabel Bolaños, recordada por su papel de La Pupuchurra en la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea, se pronunció por medio de sus redes sociales luego de que se confirmara el fallecimiento del actor Conrado Osorio y, en medio del dolor por su partida, le dejó un emotivo mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, el artista había compartido detalles sobre su estado de salud, pues fue diagnosticado con cáncer de colon. Esta enfermedad lo llevó a abandonar las grabaciones para enfocarse en los tratamientos oncológicos a los que tuvo que someterse con la esperanza de superarla.

Conrado Osorio habló sobre la enfermedad que enfrenta desde hace varios meses.
Conrado Osorio falleció el 27 de noviembre del 2025. | Foto: Instagram @conradoosorio

Sin embargo, fue en la tarde del jueves, 27 de noviembre, que cientos de sus fanáticos recibieron la noticia de su deceso y rápidamente, se pronunciaron en sus publicaciones, deseándole un buen descanso y enviando mensajes de fortaleza a sus familiares.

“Buen viaje, guerrero”; “amigo, en tu llegada a la fuente, donde no hay dolor, ni pena, ni angustia; te recordaré por tu valentía, entusiasmo y dignidad para afrontar tu proceso de salud. Lo siento, perdón y gracias. Te amo” y “te extrañaremos. Siempre te recordaremos por tu linda sonrisa y por ser todo un caballero. Muchos momentos lindos, muchos viajes”, son algunas de las palabras que se leen.

Contexto: Murió Conrado Osorio, famoso actor de ‘Padres e hijos’; dejó importante mensaje en redes sociales

¿Qué dijo Martha Isabel Bolaños sobre la muerte de Conrado Osorio?

A través de una de sus más recientes historias, la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia expresó el dolor que sintió por la muerte de su amigo y colega.

“Feliz regreso a la fuente, querido amigo. Quedan los buenos trabajos y tu buena y bonita energía siempre. Descansa en paz”, escribió junto a una fotografía de Conrado Osorio.

Martha Isabel Bolaños se pronunció por la muerte de su amigo y colega.
Martha Isabel Bolaños se pronunció por la muerte de su amigo y colega. | Foto: Instagram @marthaisabelii
Contexto: El actor Conrado Osorio celebró su cumpleaños en el hospital mientras afronta un cáncer avanzado: así fue el momento

Esta fue la última publicación del famoso actor en su cuenta de Instagram

La más reciente publicación que registra en la cuenta de Instagram de Conrado, en la que llegó a sumar más de 13.000 seguidores, es del 26 de octubre del 2025. En esta celebra su cumpleaños y hace una importante reflexión sobre la dolorosa situación de salud que estuvo presentando en el transcurso de los últimos años.

“En este día que está terminando solo quiero decir: Dios, gracias por tanto por estos años de vida, por mi familia y amigos; por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. Dios Padre, que se haga tu voluntad”, se lee.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidente Trump decide otorgarle el perdón a un expresidente de Latinoamérica, tras ser condenado por narcotráfico

2. El jugador que está cotizado en cinco millones de dólares y podría llegar a Millonarios

3. Gustavo Petro dio inesperada respuesta sobre si Nicolás Maduro debería ser juzgado: “Como cualquiera de nosotros”

4. Así fue el rescate de los nueve mineros secuestrados por disidencias en Huila: tenían cadenas en cuello, manos y pies

5. Atlético Nacional, cerca de asegurar a un jugador extranjero para 2026: negocio resuena en México

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Martha Isabel BolañosMuertes de famosos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.