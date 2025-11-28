Martha Isabel Bolaños lamentó fallecimiento de famoso actor y se mostró afectada

Martha Isabel Bolaños, recordada por su papel de La Pupuchurra en la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea, se pronunció por medio de sus redes sociales luego de que se confirmara el fallecimiento del actor Conrado Osorio y, en medio del dolor por su partida, le dejó un emotivo mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, el artista había compartido detalles sobre su estado de salud, pues fue diagnosticado con cáncer de colon. Esta enfermedad lo llevó a abandonar las grabaciones para enfocarse en los tratamientos oncológicos a los que tuvo que someterse con la esperanza de superarla.

Conrado Osorio falleció el 27 de noviembre del 2025. | Foto: Instagram @conradoosorio

Sin embargo, fue en la tarde del jueves, 27 de noviembre, que cientos de sus fanáticos recibieron la noticia de su deceso y rápidamente, se pronunciaron en sus publicaciones, deseándole un buen descanso y enviando mensajes de fortaleza a sus familiares.

“Buen viaje, guerrero”; “amigo, en tu llegada a la fuente, donde no hay dolor, ni pena, ni angustia; te recordaré por tu valentía, entusiasmo y dignidad para afrontar tu proceso de salud. Lo siento, perdón y gracias. Te amo” y “te extrañaremos. Siempre te recordaremos por tu linda sonrisa y por ser todo un caballero. Muchos momentos lindos, muchos viajes”, son algunas de las palabras que se leen.

¿Qué dijo Martha Isabel Bolaños sobre la muerte de Conrado Osorio?

A través de una de sus más recientes historias, la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia expresó el dolor que sintió por la muerte de su amigo y colega.

“Feliz regreso a la fuente, querido amigo. Quedan los buenos trabajos y tu buena y bonita energía siempre. Descansa en paz”, escribió junto a una fotografía de Conrado Osorio.

Martha Isabel Bolaños se pronunció por la muerte de su amigo y colega. | Foto: Instagram @marthaisabelii

Esta fue la última publicación del famoso actor en su cuenta de Instagram

La más reciente publicación que registra en la cuenta de Instagram de Conrado, en la que llegó a sumar más de 13.000 seguidores, es del 26 de octubre del 2025. En esta celebra su cumpleaños y hace una importante reflexión sobre la dolorosa situación de salud que estuvo presentando en el transcurso de los últimos años.