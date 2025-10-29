Desde el año pasado, Conrado Osorio preocupó a sus seguidores por su estado de salud, pues confirmó que había sido diagnosticado con cáncer de colón y durante un tiempo mostró su proceso.

Sin embargo, hace poco había estado desaparecido de sus redes sociales y fue el 16 de septiembre que contó tuvo que volver a ser hospitalizado porque había hecho metástasis en el cuello.

“Han pasado meses, semanas que no me reportaba, pero bueno, creo que es la ocasión para hacerlo. Les cuento que he andado evadido, luchando un poco acá con mi salud, digo luchando porque han sido semanas difíciles con complicaciones nuevas”, dijo.

También mencionó que debía permanecer en el centro oncológico para ser tratado por la propagación del cáncer y tuvieron que realizar un procedimiento médico porque su único riñón se había visto afectado.

Conrado Osorio celebró su cumpleaños en la clínica

El actor recordado por su participación en exitosas producciones como Padres e hijos, La fea más bella y La viuda negra, volvió a publicar un video en su perfil de Instagram, en el que celebró su cumpleaños en el hospital.

“En este día que está terminando solo quiero decir: Dios, gracias por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos, por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad”, expresó.

En la grabación se observa que estuvo junto a su familia, amigos y personal médico en la habitación en la que se encuentra mientras se realiza el tratamiento. Además, recibió una serenata virtual y un pastel, postre que suele ser costumbre para celebrar ese día especial.

“Feliz cumpleaños primo”, escribió el reconocido actor Ramiro Meneses, también campeón de MasterChef Celebrity en 2022.

La publicación conmovió a sus seguidores y en la mayoría de sus 700 comentarios, los usuarios aprovecharon para dejarle un mensaje de felicitación, apoyo y admiración por su perseverancia durante su difícil proceso.