El actor colombiano Conrado Osorio, recordado por su participación en producciones como La ley del corazón, La viuda negra, Los canarios y Tres Caínes, atraviesa un complejo momento de salud que ha generado preocupación entre sus seguidores.

En 2024, el actor confesó al periodista Carlos Ochoa que, luego de realizarse unos exámenes en su EPS por molestias recurrentes, le fue diagnosticado cáncer de colon.

La noticia llegó acompañada de un difícil tratamiento: Osorio tuvo que someterse a una cirugía en la que le retiraron un tumor junto con 55 ganglios comprometidos.

Aunque el procedimiento fue exitoso en una primera etapa, el panorama no ha sido sencillo, pues todavía enfrenta trabas para que le autoricen dos intervenciones adicionales que resultan necesarias para su recuperación.

Conrado Osorio reapareció tras largos meses de ausencia

Pasaron más de tres meses para que el famoso actor reapareciera en sus redes sociales. Incluso, su ausencia en ellas llevó a sus seguidores y fanáticos a pensar lo peor: su muerte.

Osorio realizó una publicación en Instagram en la que aparece en una cama de hospital mostrando un mejor ánimo.

“Han pasado meses, semanas que no me reportaba… les cuento que he andado evadido luchando con mi salud, digo luchando porque han sido semanas difíciles, con complicaciones nuevas, digámoslo así”, dijo como primera parte de su mensaje.

Conrado aseguró que siente que su estancia en este mundo es con algún propósito, pues la lucha, aunque difícil, no ha sido imposible.

“Gracias a Dios, me quiere mucho, me tiene acá y me pone todo para que tenga el recurso para poderme tratar, que se haga su santísima voluntad como debe ser”, añadió.

Si bien sus palabras eran alentadoras, las últimas no lo fueron tanto, pues confirmó que su cáncer llegó a una parte que no muchos desean.

“Por ahí la famosa metástasis que se estuvo buscando en la cervical, no salió en la cervical, pero sí salió metástasis en el cuello, por ahí hay que comenzar un tratamiento con radioterapia para esto”, señaló.

El cáncer de Conrado Osorio

Hace algunos meses, a través de un video publicado en Instagram, el actor mostró cómo luce en la actualidad y compartió con sus seguidores los retos de este proceso que ya completa 19 meses.

Allí habló de las emociones que lo acompañan: “Tristeza, rabia, miedo e incluso risa”, explicando que ha aprendido a sobrellevar los dolores con ejercicios que lo ayudan a mantener una actitud positiva.