Impactante video de cómo luce famoso actor de ‘La ley del corazón’ que lucha contra el cáncer; atraviesa lío con EPS

El artista le mencionó a Carlos Ochoa, en 2024, que se realizó exámenes en la EPS por una serie de molestias y se le descubrió este padecimiento. Una vez se descubrió la enfermedad, se sometió a una cirugía para retirar un tumor con 55 ganglios cancerígenos y así poderse estabilizar . No obstante, los líos no frenaron ahí, pues ha tenido dificultades para que le autoricen dos intervenciones que necesita.

Noticias Caracol informó que Conrado Osorio contó sobre lo que estaba viviendo, ya que llevaba 19 meses de tratamiento, pero estaba a la espera de las intervenciones quirúrgicas que la EPS no ha querido realizar . Una de ellas sería para darle control a la metástasis en el ilíaco y la otra centrada en ayudarle con un dolor en la cadera.

“Tristeza, rabia, miedo y, ¿por qué no?, risa. Quizás la risa también es una emoción. Estuve practicando un ejercicio que quiero compartir con ustedes, aunque no sé si les funcione. Piensen en una frase que no tenga ningún sentido y cámbienla en cada ejercicio”, dijo, conservando una sonrisa.