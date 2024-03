Actor de ‘La ley del corazón’ reveló que sobrevivió a un tiro que le pegaron a sus 17 años

“Lo peor no fue el tiro, sino que cuando llegué al CAMI (centro de atención médica inmediata) y no me atendieron por ser Sisbén 4. En ese momento tenía que pagar $ 150.000 para que me atendieran; como no tenía plata, me pusieron en un platón de una patrulla de la Policía”, expresó Juan Pablo Barragán.