Juan Pablo Barragán expresó su apoyo a Juan Carlos Upegui, candidato a la Alcaldía de Medellín

Esto dejó entrever la postura política del actor, evidenciando que se inclina más por la izquierda que por la derecha; a la vez que promovía el activismo desde las artes, tal como lo afirmó en Lo Sé Todo: “Yo he llorado mucho, yo he estado muy triste, he salido a marchar. Es muy triste que muchos amigos actores no hacen nada, muchas figuras públicas, pero cada quien con su cada cual. Hay mucho compañero que tiene miedo que de pronto por decir algo no lo contraten en los canales de televisión”.