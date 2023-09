Juan Pablo Barragán no se aguantó y reveló secretos de ‘MasterChef’

Muchos televidentes no creían en él, pero lo cierto es que ha sabido sorprender al haber avanzado tanto en el reality.

La particular razón por la que Juan Pablo Barragán, de ‘MasterChef’, siempre usa gafas de sol

En redes recibe a diario toda clase de comentarios, y los cierto es que varios espectadores siempre le están pidiendo que cuente detalles de MasterChef que no se ven en la pantalla chica.

Durante esta semana el actor estuvo en diversos medios y allí estuvo respondiendo varias de esas dudas que tienen los televidentes. Por ejemplo, en una conversación con Tropicana habló de los famosos con quienes tuvo mejores relaciones y también mencionó con quienes no se la llevó bien.

“Para mí una persona que descubrí maravillosa fue ‘Nela’. Y ¿quién no? No me entendí mucho con Daniela. Teníamos dos personalidades distintas. Es que una cosa es la amistad y otra cosa es la competencia. Había compañeros que cuando empezaba el concurso se transformaban”, aseguró.