Esto es lo que pasa con la comida, luego de presentarla a los jurados de ‘MasterChef’

Desde su debut en 2018, MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los programas favoritos de los televidentes colombianos, atrayendo a una audiencia apasionada año tras año. La edición del 2023 no fue la excepción, y ha mantenido a muchos al borde de sus asientos con su dosis habitual de emoción y controversia.

Una pregunta que con frecuencia se hacen los seguidores del programa es qué sucede con la comida que no llega al plato de presentación.

Augusto Ramírez, director de contenido de MasterChef Celebrity, aclaró esta incógnita al afirmar que “todos los alimentos no utilizados se destinan al Banco de Alimentos, donde ayudamos a las 580.000 personas que dependen de esta noble iniciativa”. De esto hace referencia en cuanto a los ingredientes.

Esta acción solidaria subraya el compromiso del programa, no solo con la competencia culinaria de alto nivel, sino también con la responsabilidad social, contribuyendo a combatir la problemática del hambre en el país.

Si bien los platos preparados por los concursantes son evaluados rigurosamente por el panel de tres expertos chefs, en este caso Zubiría, Carpentier y Rausch, no todos los participantes tienen el honor de enfrentar el juicio de los jueces. Entonces, ¿qué ocurre con esos platillos descartados?, ¿qué pasa con la comida que dejan los chefs, pues no siempre se la comen toda?

“Eso es lo que no se ve en televisión, no sé si han notado, que cuando un participante termina la degustación nunca se lleva su plato, ¿qué pasa ahí?, como vemos en este video, entra alguien de la producción de MasterChef , aquí es cuando entran los auxiliares de cocina para recoger el plato y dejar el atril intacto, detrás de cámaras eligen si se va al banco de alimentos, si alguien se lo quiere comer o si se tira, porque nadie lo quiere”.

Por su parte, Claudia Bahamón también habló al respecto y en una dinámica de preguntas en su cuenta de la red social Instagram, dijo, que en la mayoría de las ocasiones los platos quedan “desocupados”, ya que siempre hay un concursante que se come lo que queda; sin embargo, la presentadora dio a entender que cuando esto no ocurre, la comida pasa a alguien de la producción, es decir, no se bota.