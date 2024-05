Esto fue lo que hallaron en el carro donde iba el director de La Modelo, quien fue asesinado a tiros en Bogotá

¿Qué se halló en el carro del coronel?

Las autoridades precisaron que al interior del carro, que está registrado en Madrid, Cundinamarca, no se descubrió nada relacionado con el atentado que acabó con la vida del coronel Fernández, quien estaba sentado en el lugar del copiloto.

En las fotos que dejó el ataque, se puede apreciar cómo quedó el vehículo. Las imágenes muestran que las balas atravesaron sin problema el carro, que no contaba con ningún tipo de blindaje. Hay que decir que el hombre lleva tan solo 40 días en el cargo.

La Unidad Nacional de Protección (UNP), por su parte, rompió el silencio este viernes y aseguró que la víctima no había solicitado formalmente medidas de protección. Sin embargo, reconoció que esta se comunicó con la Fiscalía para hacerles saber que había sido amenazado.

“La protección del coronel estaba bajo la tutela del Inpec. El director de la Modelo asesinado no tenía solicitud ni trámite de medidas en la UNP, pero le había hecho saber a la Fiscalía sobre amenazas en su contra y su familia ”, apuntó inicialmente.

Luego, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, sentenció: ”Lamentablemente, el coronel Élmer Fernández no había solicitado protección a la Unión Nacional de Protección. Acabo de hablar con el coronel Gutiérrez, el director del INPEC, quien me comentó que sí había habido amenazas contra el coronel Fernández. Él puso en conocimiento de la Fiscalía esas amenazas, pero no solicitó protección”.