Participante de MasterChef Celebrity renunciaría por el nivel de estrés del programa

¿Por qué iba a renunciar Adrián Parada en MasterChef Celebrity?

No obstante, Parada confesó que a pesar de su compromiso en el reality, se sintió agotado en varios momentos. “Los últimos resultados en los juegos me lo muestran. No veo ni media aunque lo intente. Como mi personalidad es competitiva, me comprometo tanto en el juego que se me olvida precisamente que esto no es la vida real. Pero la verdad es que es un juego muy largo y me siento completamente agotado”.