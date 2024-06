¿Cuál es el número de veces que se debe lavar el cabello a la semana para potenciar su crecimiento?

Sobre esto, apunta que no es necesario lavarse el pelo todos los días, ya que puede ser perjudicial, pues puede eliminar los aceites naturales e incrementar el riesgo de tener resequedad. Lo recomendable es hacerlo tres veces a la semana, si no se tiene un pelo muy grasoso.

¿Cómo cuidar el cabello y prevenir su caída?