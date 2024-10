“Siempre llega alguien que te hace comprar calzones nuevos”: habla en SEMANA Jorge Lozano, el influencer que aconseja a las mujeres

Jorge Lozano: Era un conferencista motivacional normal. Daba conferencias a organizaciones y tenía una sección en la televisión. Salía en el horario del noticiero local de mi ciudad. Y muchas mujeres que me veían me mandaban mensajes y me preguntaban cosas como: “¿Jorge, qué hago con un hombre que no me contesta los mensajes en toda la semana, pero me busca los sábados a las 2 de la mañana?”. Y un día decidí empezar a contestarles. Les decía: “Mamacita, ese no es un hombre, es un ‘cucaracho’. ¿Y qué es eso de que toda la semana te dejo en visto, pero el fin de semana te desvisto? ¡No, señor! Así no es”. Y empecé a tomar este papel de hermano para muchas mujeres, y las aconsejaba sobre cómo deshacerse de estos malos amores. Esto empezó a conectar con mi vida porque soy el hijo mayor de una madre que pasó por un divorcio difícil. La dejaron sola con cuatro hijos, y yo estuve en primera fila cuando la vi levantarse de ese divorcio y trabajar para sacarnos adelante. Eso me impactó tanto, que cuando empecé a recibir estos mensajes sentí que había una gran necesidad. Veo el rostro de mi madre en la vida de muchas de estas mujeres. Y hoy pienso que me hubiera gustado que alguien hubiera llegado ante ella y le hubiera dicho: “No es el fin del mundo, mamacita. Después de un ‘cucaracho’, siempre viene un buen muchacho. No le llores a un mal amor, no vale la pena”. Con este papel en redes sociales intento ayudar a muchas mujeres que pasan por lo mismo.