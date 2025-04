Guillermo Jaramillo desata la polémica al anunciar que la patria potestad de los hijos es del Estado. Le llueven críticas: “No se equivoque”

Lo que dijo el ministro de Salud no es solo un error, es una señal alarmante: afirmar que la patria potestad es del Estado es negar uno de los principios básicos de nuestra democracia y del derecho civil. La patria potestad no es del Estado. Es de los padres, y así lo reconoce… pic.twitter.com/4ANBps0ufY

Pero fue más allá la exdirectora del Icbf con otro trino: “Es urgente que @AstridCaceresC , directora del @ICBFColombia , rectifique lo dicho por el ministro de Salud. La patria potestad de los niños NO es del Estado. Es de los padres, como lo establece el Código Civil. El Estado protege y acompaña, no reemplaza ni arrebata derechos fundamentales”.

Fuertes críticas

Así mismo, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, no se guardó nada y criticó las palabras de Jaramillo: “Ministro, los hijos no son del Estado. La patria potestad es un derecho y deber natural de los padres, no una concesión gubernamental. Pretender que el Estado sustituya a la familia es propio de regímenes totalitarios. No se equivoque que las familias colombianas no están solas”.