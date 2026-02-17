CONFIDENCIALES

María Fernanda Cabal reaccionó a lo dicho por Petro y el ministro Guillermo Jaramillo sobre la muerte del niño Kevin

El niño de siete años padecía de hemofilia y murió en la unidad de cuidados intensivos del hospital La Misericordia, en Bogotá.

La senadora María Fernanda Cabal se pronunció.
Polémica en el país por las recientes declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el presidente Gustavo Petro, sobre la muerte de Kevin Arley Acosta, niño de siete años que murió esperando desde hace meses un medicamento para su tratamiento contra la hemofilia.

En medio de un consejo de ministros llevado a cabo en la noche de este lunes 16 de febrero, Jaramillo dijo que el menor murió como resultado de un accidente en bicicleta. Posteriormente, el presidente Petro respaldo la afirmación hecha por el jefe de la cartera de Salud.

“La culpa no es de la madre del niño, como ustedes sugieren”: les reclaman a Petro y Jaramillo por caso de Kevin Arley Acosta

Tras lo anterior, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, reaccionó y llamó “miserables” al presidente Petro y al ministro Jaramillo.

“Kevin, niño de solo siete años, murió esperado desde diciembre un medicamento para tratar su hemofilia, que no le despachó Nueva EPS. Pero este par de miserables pretenden responsabilizar a la mamá del niño por su muerte. Se nota que no les importa la vida de Kevin ni la de nadie”, dijo puntualmente Cabal en un mensaje en X.

