Este domingo 31 de mayo se llevaron a cabo en Colombia las elecciones presidenciales, dejando a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda listos para disputar en segunda vuelta la Presidencia de la República, el próximo 21 de junio.
Entre los grandes derrotados de esta jornada electoral están la candidata Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Daniel Oviedo, quienes obtuvieron una baja votación.
A propósito, en entrevista con SEMANA, la senadora María Fernanda Cabal dijo a qué se debió la desplomada de Valencia.
“Paloma fue la gran triunfadora de la consulta y de ahí en adelante fue una cadena de errores a mí juicio. Por intentar capturar personas de otras tendencias, terminaron sacrificando a los propios y para mí en la primera vuelta hay que cuidar las bases, usted las consiente, las contempla, y no es necesario sumar a gente tan distinta por más que suene bonito el discurso de que todos construimos en la diferencia”, indicó Cabal en SEMANA.
Y agregó Cabal: “Hay diferencias que son irreconciliables. Es como cuando usted se separa de su mujer. Hay diferencias con un socio y usted se tiene que separar. Hay diferencias con las que usted no puede llegar a puntos medios, o gana el uno, o gana el otro. Siento que eso pasó y que empezaron a adherirle personas que terminaron por desdibujar el mensaje del legado del expresidente Uribe, que se lo quedó el candidato Abelardo de la Espriella“.
En la entrevista en SEMANA, a Cabal también le preguntaron si, teniendo en cuenta el triunfo de Abelardo de la Espriella, y que disputará la segunda vuelta con Iván Cepeda, el Centro Democrático se debe adherir a su campaña.
“Yo le pido a mi partido que aquí tenemos que acompañar a quien va a defender el legado del expresidente Uribe. El expresidente Uribe ha querido mucho a Abelardo. Que todas esas riñas, esas disputas, queden atrás. No más. Aquí Cepeda, Petro y estos comunistas que les gusta la violencia y la disfrazan de paz, no pueden seguir gobernando este país”, destacó Cabal en SEMANA.
En desarrollo.