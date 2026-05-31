Este domingo 31 de mayo se llevaron a cabo en Colombia las elecciones presidenciales, dejando a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda listos para disputar en segunda vuelta la Presidencia de la República, el próximo 21 de junio.

Elecciones 2026: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia de Colombia el 21 de junio

Entre los grandes derrotados de esta jornada electoral están la candidata Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Daniel Oviedo, quienes obtuvieron una baja votación.

A propósito, en entrevista con SEMANA, la senadora María Fernanda Cabal dijo a qué se debió la desplomada de Valencia.

“Paloma fue la gran triunfadora de la consulta y de ahí en adelante fue una cadena de errores a mí juicio. Por intentar capturar personas de otras tendencias, terminaron sacrificando a los propios y para mí en la primera vuelta hay que cuidar las bases, usted las consiente, las contempla, y no es necesario sumar a gente tan distinta por más que suene bonito el discurso de que todos construimos en la diferencia”, indicó Cabal en SEMANA.

Andrei Roman envió mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “AtlasIntel siempre les dijo la verdad”

Y agregó Cabal: “Hay diferencias que son irreconciliables. Es como cuando usted se separa de su mujer. Hay diferencias con un socio y usted se tiene que separar. Hay diferencias con las que usted no puede llegar a puntos medios, o gana el uno, o gana el otro. Siento que eso pasó y que empezaron a adherirle personas que terminaron por desdibujar el mensaje del legado del expresidente Uribe, que se lo quedó el candidato Abelardo de la Espriella“.

En la entrevista en SEMANA, a Cabal también le preguntaron si, teniendo en cuenta el triunfo de Abelardo de la Espriella, y que disputará la segunda vuelta con Iván Cepeda, el Centro Democrático se debe adherir a su campaña.

¿Los votos de Paloma Valencia terminarán con Abelardo de la Espriella? Las cuentas para derrotar a Iván Cepeda en segunda vuelta

“Yo le pido a mi partido que aquí tenemos que acompañar a quien va a defender el legado del expresidente Uribe. El expresidente Uribe ha querido mucho a Abelardo. Que todas esas riñas, esas disputas, queden atrás. No más. Aquí Cepeda, Petro y estos comunistas que les gusta la violencia y la disfrazan de paz, no pueden seguir gobernando este país”, destacó Cabal en SEMANA.

En desarrollo.