María Fernanda Cabal se despacha en redes tras fuerte enfrentamiento con la senadora Sandra Jaimes: “Les da miedo”

Un fuerte agarrón tuvieron en el Congreso de la República las senadoras María Fernanda Cabal y Sandra Jaimes, por un debate sobre el proyecto del bono escolar que es promovido por la candidata presidencial Paloma Valencia.

Todo ocurrió exactamente mientras ambas salían del recinto de la plenaria del Senado. Allí, Cabal, del Centro Democrático, y Jaimes, del Pacto Histórico, se dijeron de todo.

Fuerte enfrentamiento entre las senadoras María Fernanda Cabal y Sandra Jaimes: a gritos en el Congreso

Y el asunto no terminó ahí. Esta mañana de miércoles 6 de mayo, Cabal compartió en X el video de lo ocurrido, junto a un mensaje en el que se despachó.

“A estos zurdópatas que creen que a gritos ganan un debate, les da miedo que la gente con menos recursos pueda elegir el mejor colegio para sus hijos. ¡La gente no les cree! Los derrotaremos este 31 de mayo”, dijo la congresista Cabal.

A estos zurdópatas que creen que a gritos ganan un debate, les da miedo que la gente con menos recursos pueda elegir el mejor colegio para sus hijos.



¡La gente no les cree! Los derrotaremos este 31 de mayo. pic.twitter.com/Y0RoqOXoGD — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 6, 2026