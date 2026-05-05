El gesto de Juan Daniel Oviedo con Aída Quilcué en la Comisión Primera del Senado

Lo asistentes a la sesión de la Comisión Primera del Senado de este martes fueron testigos de un encuentro poco común. Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, se acercó hasta la curul de la senadora Aída Qulcuié, fórmula de Iván Cepeda en estas elecciones, para saludarla.

El gesto ocurrió mientras Oviedo acompañaba a Valencia en las sesiones de esa comisión que dirime sobre asuntos como la política de paz y cuestiones constitucionales.

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En la sesión, la senadora y candidata Valencia pidió que se le dé debate a un proyecto de ley que busca darle apoyo económico a los estudiantes que suscribieron deudas con el Icetex para poder financiar sus estudios en universidades privadas.

Si bien Oviedo tuvo el gesto de saludar a Quilcué, su competidora directa para la primera vuelta del 31 de mayo, las sesiones plenarias del Congreso han sido escenario de enfrentamientos entre Valencia y Cepeda.