Uribe respondió en vivo a Juan Daniel Oviedo por no quererlo como ministro de Defensa y dijo lo que haría: “No puede ser una pelea”

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo dejaron en evidencia hace algunos días las diferencias que hay entre los dos, y en esa oportunidad el centro de todo fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Todo se dio después de que la candidata presidencial le pidiera a las personas, en medio de un evento público, que convencieran al exjefe de Estado de que aceptara ser ministro de Defensa, si es que ella gana las elecciones.

Ante esto, Juan Daniel Oviedo aseguró que no estaba de acuerdo, aunque dejó en claro que respetaría las decisiones que tomara la militante del Centro Democrático.

El expresidente Uribe habló en El Debate de SEMANA y se refirió a esta negativa por parte de Oviedo. “Paloma me propuso como ministro desde el corazón, con toda la convicción, pero yo le he dicho que estoy muy viejo”, comentó.

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Además, según contó, él le propuso a ella que asumiera el Ministerio de Defensa y fuera quien lo dirija si se convierte en la nueva inquilina de la Casa de Nariño.

“Todos me presionaban con lo que dijo Juan Daniel, entonces yo dije: ‘Estas cosas hay que manejarlas tranquilamente, especialmente de parte mía’”, señaló.

El líder del Centro Democrático habló sobre la posibilidad de que él sea ministro de Defensa. Dijo que, sin dudarlo, llamaría a Oviedo para que fuera su viceministro. Sin embargo, aclaró que eso es solo un mundo de “fantasía”, porque es muy difícil que esté en un gobierno.

“En ese mundo imaginario, yo le diría que fuera el viceministro. (…) Esto hay que manejarlo tranquilamente, esto no puede ser una pelea por cualquier cosa. Aquí hay que unir para que le ganemos al peligro comunista de Petro y Cepeda”, apuntó.

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Por otra parte, el expresidente aprovechó para hablarles a las bases uribistas que todavía, pese a que ya se acercan las elecciones, no ven con buenos ojos que el exdirector del Dane sea la fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático.

Uribe destacó la forma en la que Oviedo y Valencia han llegado a acuerdos en lo “fundamental”, como la seguridad, salud, economía, entre otros temas. “Ambos son personas que no tienen ninguna mancha”, dijo.

El exjefe de Estado puso algunos ejemplos de cómo, más allá de las diferencias que se tienen y que son muy claras, los dos han logrado dialogar y acordar con el objetivo de ganar las elecciones y ser los nuevos inquilinos de la Casa de Nariño.

“Lo importante es que la interpretación constitucional siempre trate de lograr la mayor aproximación al consenso entre los colombianos”, agregó.

De esta forma, el exjefe de Estado reiteró la importancia de llegar con la mayor unidad posible para los comicios del 31 de mayo y así derrotar a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.