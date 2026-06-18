Registrador Hernán Penagos habla del video viral de personas marcando tarjetones por un candidato a diestra y siniestra

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, para despejar dudas respecto a las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio de 2026, Penagos se refirió a un video que se ha hecho viral.

Se trata de personas marcando votos a diestra y siniestra a favor de un candidato. ¿Es real? El registrador Penagos respondió que el video pretende generar una falsa alarma.

Elecciones 2026 | ¿A qué hora se conocerá el nombre del presidente electo de los colombianos, este 21 de junio? Registraduría responde

El registrador Hernán Penagos reveló qué le preocupa de cara a las elecciones presidenciales del domingo 21 de junio: “Mentira pura y dura”

“Es un video que no tengo ni idea de cómo se construyó, pero es imposible que eso ocurra. Primero, porque el material electoral hoy lo tenemos todo custodiado y acompañado por la Fuerza Pública. En segundo lugar, porque hay GPS, y en tercer lugar, porque, viendo el video en detalle, se trata más o menos, por lo que hemos visto, de las tarjetas electorales. Los partidos en ocasiones las bajan, las imprimen para hacer pedagogía o para lo que quieran, y se trata de tarjetas de prueba, no de tarjetones originales. Y entonces los hacen ver como si fueran originales y eso va generando una sensación en la ciudadanía de preocupación, que yo la entiendo porque un ciudadano del común no tiene por qué saberlo. Pero son 1000 cosas, todos los días encontramos que un lapicero que hace magia, que es capaz de cambiar la marcación de un candidato por otro”, agregó.

Vea la entrevista completa con Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil:

“Mitos, mitos que llevan décadas en Colombia, y yo digo, maravilloso que cualquier ciudadano lleve un lapicero, estilógrafo, marcador, carbón, témpera, esmalte, lo que quiera, llévenlo, pero si nosotros no llevamos lapicero, calcule lo que va a decir un ciudadano cuando diga: ‘pues voy a votar, no encontré lapicero, entonces lo que quiere es que no vote’. La Registraduría, ya me da un poco de pena decirlo, pero en ocasiones, digamos, es tan implacable, las redes o parte de la ciudadanía con la Registraduría, que yo no entiendo, o sea, nosotros aquí ya hacemos la tarea a detalle, con juicio; es un tema de desinformación muy grave, pero que puede generar violencia”, agregó.

“Esta es la tarjeta electoral oficial con la que los colombianos votarán el próximo domingo 21 de junio. Consulta siempre los canales oficiales y verifica la información antes de compartirla. Entre todos podemos evitar la desinformación y proteger el proceso electoral”, señaló la Registraduría en X, encontrando como respuesta el video referido.

“Me preocupa la manera como en las redes presentan datos de otros años, cómo con inteligencia artificial alteran las actas electorales, la manera como se miente en las redes sociales, porque ya no es ni siquiera desinformación, es mentira pura y dura”, aseveró.

Las elecciones presidenciales, en segunda vuelta, tendrán lugar el 21 de junio de 2026. El ganador entre el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda asumirá el 7 de agosto de 2026 y gobernará hasta el 7 de agosto de 2030.