Así reaccionó Álvaro Uribe cuando le preguntaron en vivo si apoyaría a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta

En El Debate de SEMANA, al expresidente Álvaro Uribe Vélez le preguntaron si apoyaría al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en caso de que este pasara a segunda vuelta de las elecciones.

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Su respuesta fue clara y precisa. “Yo estoy en un momento de la campaña en el que no puedo referirme sino a Paloma y a Juan Daniel, nuestros candidatos”, dijo puntualmente Uribe.

Acto seguido, el expresidente Uribe se limitó a resaltar en El Debate el hecho de que Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia, esté recorriendo en bus varias zonas del país.

“Por ejemplo, me están contando una cosa de Juan Daniel, que ese sí es un ejemplo claro de austeridad: recorriéndose el país en bus. Usted se imagina lo que es irse en bus de Bogotá a Valledupar para saludar allá a unos compatriotas del arte, de la cultura. Si yo no tuviera estos líos que tengo, lo acompañaría a esos recorridos en bus”, dijo el expresidente.

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Después, Yesid Lancheros, director de SEMANA, le recordó al expresidente Uribe que él ha dicho en el pasado que si Abelardo de la Espriella avanzara en la contienda electoral que se aproxima, él lo apoyaría. Sin embargo, el exmandatario evadió nuevamente la pregunta y se enfocó en la candidata Valencia.

“Estamos a muy pocos días de la elección y yo le digo a mis compatriotas. Mujeres, no pierdan la oportunidad; ¿cómo no se va a elegir a Paloma, además con esa firmeza? Es que Paloma ha estado en todas las batallas. En la batalla del plebiscito, en el ‘no’, en la oposición a Petro, y de principio a fin. Paloma nunca ha tenido dobleces en la batalla”, recalcó Uribe en El Debate.

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En línea con lo anterior, el expresidente Uribe manifestó que “la regla” que tiene en estos momentos es contarles a los colombianos lo que piensa de Valencia, la candidata que está apoyando para que llegue a la Casa de Nariño.

Por otra parte, el expresidente Uribe resaltó la experiencia y seriedad de Oviedo y que lo importante es que está de acuerdo con Valencia en varios puntos.

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“Fue muy destacado en el Dane. Yo lo llamaba permanentemente para hacerle preguntas. Es una persona muy preparada, muy seria. Está de acuerdo con Paloma en lo fundamental. El país necesita seguridad; hay que derrotar el terrorismo. El país necesita un Estado pequeño, el país necesita recuperar la salud y que los colombianos no seamos esclavos del Estado, que tengamos opciones”, señaló Uribe en El Debate.