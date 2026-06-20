Emiro Navarro envió importante mensaje a sus seguidores horas antes de las elecciones presidenciales

A pocas horas de que Colombia viva una nueva jornada electoral para definir quién ocupará la Presidencia durante los próximos cuatro años, varias figuras públicas han comenzado a pronunciarse en redes sociales para incentivar la participación ciudadana.

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Uno de ellos fue Emiro Navarro, creador de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2, quien compartió un mensaje con sus seguidores antes de la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El influenciador, que además sorprenderá próximamente a los televidentes con su participación en la octava temporada de MasterChef Celebrity, decidió romper el silencio en medio del ambiente político que se vive en el país.

Sin embargo, lejos de expresar respaldo hacia alguno de los candidatos, su intervención estuvo enfocada en promover el voto como herramienta de participación democrática.

A través de sus redes sociales, Emiro comenzó su mensaje recordando la importancia del momento que atraviesa Colombia. “Amiga mañana es un día importante para Colombia”, escribió, acompañando sus palabras con los colores de la bandera.

Más adelante, el creador de contenido hizo una invitación directa a quienes lo siguen para que acudan a las urnas y no se queden al margen de una decisión que marcará el rumbo del país. Según expresó, aunque muchas veces se cree que una sola persona no genera cambios, el verdadero impacto aparece cuando millones de ciudadanos participan activamente.

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En su publicación, Navarro habló de la importancia de votar pensando en diferentes aspectos que hacen parte de la vida cotidiana de los colombianos. Mencionó a las familias, las oportunidades futuras, el valor de la naturaleza del país y el deseo colectivo de seguir viendo crecer a Colombia. También insistió en que la participación debe estar acompañada por esperanza y por una visión de construcción.

Uno de los puntos que más llamó la atención de sus palabras fue que dejó claro que su mensaje no buscaba orientar el voto hacia ninguna campaña política. Por el contrario, enfatizó en que cada persona debe tomar una decisión propia y consciente.

“No importa cuál sea tu elección, lo importante es que sea una decisión consciente, informada y nacida de tus propios valores. Que nadie decida por ti”, expresó el influencer, dejando claro que su postura estaba centrada en promover el ejercicio democrático y no en respaldar a alguno de los aspirantes.

Para cerrar su publicación, Emiro lanzó una invitación: “Así que mañana levántate, ponte bonita, tómate un cafecito y ve a ejercer tu derecho. Porque quejarse es fácil, pero participar es lo que realmente transforma”.