Viuda de Yeison Jiménez le dio curioso regalo a Abelardo de la Espriella antes de las elecciones 2026

Tras varios meses de una de las tragedias que más conmocionó al mundo del entretenimiento colombiano en el 2026, Sonia Restrepo, viuda del fallecido cantante Yeison Jiménez, volvió a aparecer públicamente y esta vez lo hizo en medio del ambiente político que vive el país por la segunda vuelta presidencial.

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La mujer sostuvo un encuentro con Abelardo de la Espriella, uno de los candidatos que busca llegar a la Presidencia de Colombia y que este domingo 21 de junio se enfrentará en las urnas con Iván Cepeda para definir quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.

La aparición de Restrepo llamó la atención no solo por tratarse de una de sus pocas intervenciones públicas desde la muerte del artista, sino también por el gesto simbólico que decidió tener con el aspirante presidencial.

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez. Foto: x

Desde la muerte del cantante de musica popular y cinco personas de su equipo de trabajo, el pasado 10 de enero, Sonia Restrepo había mantenido un perfil bajo. Sin embargo, recientemente reapareció durante una visita a una de las oficinas de Abelardo de la Espriella, encuentro que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

En las imágenes se observa a la mujer usando la camiseta oficial de campaña con el lema “Firmes por la patria”, mientras sostiene un balón de fútbol que decidió entregar personalmente al candidato.

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El momento quedó marcado por el mensaje que acompañó el obsequio. Al darle el balón, Sonia Restrepo expresó: “Este es el balón para que usted haga el gol por Colombia”.

La frase fue recibida con una sonrisa por parte del candidato presidencial, quien respondió de inmediato: “Ay, qué lindo, gracias”.

Aunque el gesto fue sencillo, rápidamente generó conversación entre usuarios de redes sociales. Para algunos se trató de una muestra pública de respaldo político por parte de la viuda del cantante; otros interpretaron el balón como una representación simbólica de esperanza y cambio en medio del contexto electoral.

En plataformas digitales comenzaron a aparecer mensajes de apoyo hacia Restrepo, especialmente de personas que han seguido de cerca el proceso que ha vivido tras la pérdida de su esposo. También hubo quienes destacaron que, pese al difícil momento que atravesó meses atrás, decidió volver a mostrarse en espacios públicos.