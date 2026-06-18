Marcela Reyes destapó por quién votaría en las elecciones 2026: hizo urgente llamado

El próximo domingo, 21 de junio, se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, en la que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en las urnas para definir quién será el próximo mandatario de Colombia durante los siguientes cuatro años.

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En medio de la conversación que este tema ha generado en redes sociales, varias figuras públicas se han pronunciado al respecto y han compartido con sus seguidores sus preferencias políticas.

Una de las figuras que recientemente habló al respecto fue la DJ y modelo Marcela Reyes, quien, a través de una transmisión en vivo, se sinceró sobre el tema y compartió cómo observa el panorama electoral.

Marcela Reyes reveló por quién votaría en la segunda vuelta de las elecciones 2026. Foto: x

“Yo tenía duda de los dos partidos, la única persona que me buscó fue la de este partido y se me sentó, del otro partido no se han sentado conmigo, entonces estoy tratando de aclarar porque quiero estar segura de por quién voy a votar”, mencionó frente a su comunidad digital.

Agregó que, por el momento, su intención de voto estaría inclinada hacia Iván Cepeda, candidato de izquierda, pues las personas de su círculo cercano se identifican con sus propuestas. Sin embargo, aseguró que no está completamente decidida y que espera conocer el plan de gobierno de Abelardo de la Espriella antes de tomar una decisión definitiva.

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“En mi casa, a los que le he preguntado, todo el mundo me dice que Cepeda, pero yo apenas estoy definiendo mi voto. En un 70% voy por Cepeda porque hasta ahora, mi entorno me ha explicado cosas, pero todavía no estoy segura (...) De Abelardo no sé muchas cosas porque no tengo quién me explique bien y quiero aclararlo. Hasta ahora, me han gustado las propuestas de Cepeda”, afirmó.

Para finalizar, aclaró que también presta atención a las posturas políticas de otras figuras del mundo del entretenimiento y que, a través de sus contenidos, ha logrado conectar con algunas de las ideas que han expresado.

“He visto que Feid apoya a Cepeda, he visto que Margarita Rosa de Francisco, gente muy tesa lo están apoyando. En mi casa, todos mis empleados y todos mis colaboradores de mis empresas todos van por Cepeda, entonces estoy en eso, pero todavía no me he definido”, dijo.

Como era de esperarse, varias personas expresaron su opinión con respecto a las declaraciones de Marcela y dejaron sus opiniones en la sección de los comentarios:

“Marcela, investiga bien”; “No entiendo por qué un candidato o un partido político se debe acercar a ella”; “Dice que no tiene quien le explique y toda la información de los candidatos está en la web, tanto lo bueno como lo malo” y “Piensa en tu caso, en lo que vives hoy, lee e investiga”, son algunas de las palabras que se leen.