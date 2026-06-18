Abelardo de la Espriella respondió a Donald Trump por su respaldo a días de elecciones: “Juntos lucharemos contra el crimen y la izquierda radical”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió agradecido al presidente Donald Trump el tercer mensaje que escribió en respaldo a su aspiración por la Casa de Nariño el próximo domingo.

“La libertad en las Américas necesita liderazgos fuertes, decididos, independientes, valientes, patrióticos. Compartiremos, usted y yo, una responsabilidad que nos conceden Dios y el Pueblo: combatir a la izquierda radical que busca destruir los valores sobre los cuales reposan nuestras Naciones”, escribió el Tigre en su cuenta oficial de X.

Y añadió: “Juntos, Presidente Trump, lucharemos contra el crimen transnacional, contra la izquierda radical y haremos de Colombia y Estados Unidos pueblos unidos en los valores de libertad, grandeza y legalidad. Usted es una inspiración para quienes, como lo está haciendo usted, queremos cambiar la política para siempre”.

Y es que el mandatario gringo respaldó nuevamente este miércoles, 17 de junio, a De la Espriella a través de sus redes sociales.

“El candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella, es un líder inteligente, fuerte y tenaz que lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América", aseguró al inicio de su mensaje el mandatario estadounidense.

Y se adelantó a decir que, “como presidente, Abelardo logrará un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”.

Trump fue más allá y arremetió contra Iván Cepeda, el candidato presidencial por el Pacto Histórico.

“Abelardo se enfrenta a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta del domingo 21 de junio. Los resultados de esta elección son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, país que, si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos”, aseguró el republicano.

Y como si fuera poco, envió un mensaje a los colombianos aptos para votar.

“Debido a sus grandes logros y su apoyo político, es un honor para mí brindarle a Abelardo de la Espriella mi respaldo total. ¡Salgan a votar por el Tigre Abelardo de la Espriella, él no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia! Alcanzará nuevas cosas de grandeza", cerró su mensaje.