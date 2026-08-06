La Defensoría del Pueblo emitió este jueves, 6 de agosto, un pronunciamiento en el que manifestó su respaldo al registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, y rechazó las amenazas, mensajes intimidatorios y contenidos difundidos en plataformas digitales que, según la entidad, promueven represalias y hechos de violencia contra el funcionario, servidores de la Registraduría Nacional y las sedes de la organización electoral.

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De acuerdo con el organismo, estos mensajes han sido difundidos desde cuentas anónimas en medio de la circulación de publicaciones que buscan desacreditar al Registrador Nacional y al sistema electoral mediante denuncias de presunto fraude formuladas por fuera de los canales institucionales establecidos para presentar reclamaciones e inconformidades.

La Defensoría advirtió que este tipo de contenidos no solo afecta la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, sino que también pone en riesgo la integridad de quienes ejercen funciones electorales y dificulta el desarrollo de un debate público en condiciones de seguridad.

En ese sentido, recordó que las observaciones y cuestionamientos sobre los procesos y resultados electorales son legítimos dentro de una democracia, pero insistió en que deben tramitarse de manera pacífica y mediante los mecanismos previstos por la ley. Asimismo, resaltó que la Registraduría cumple funciones esenciales para garantizar los derechos políticos a través de procedimientos sometidos a controles, verificaciones, auditorías y observación.

Frente a este panorama, la Defensoría formuló una serie de solicitudes a diferentes autoridades. A la Fiscalía General de la Nación le pidió adelantar las investigaciones correspondientes para establecer el origen de los contenidos, preservar la evidencia digital e identificar a los posibles responsables de las amenazas que puedan constituir delitos.

También solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar o revisar el nivel de riesgo del registrador Hernán Penagos y de los funcionarios de la Registraduría, con el fin de determinar si es necesario fortalecer las medidas de seguridad.

A las plataformas digitales les hizo un llamado para actuar con diligencia frente a contenidos que puedan constituir amenazas o incitación a la violencia, realizando las labores de moderación y retiro de publicaciones cuando corresponda.

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De igual forma, instó a las instituciones y a los sectores políticos y sociales a rechazar cualquier forma de violencia contra las autoridades electorales, promover espacios de diálogo y tramitar las diferencias relacionadas con el proceso y los resultados electorales por las vías institucionales.

Finalmente, la Defensoría enfatizó que quienes ejercen funciones públicas o cuentan con amplia visibilidad tienen una responsabilidad especial de contribuir a disminuir los discursos que puedan aumentar los riesgos contra las personas o debilitar la confianza en las instituciones democráticas.

En ese sentido, concluyó que “no debe haber cabida para la violencia en la política” y reiteró que continuará realizando seguimiento a esta situación en cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos humanos.