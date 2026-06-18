¿Por qué en Colombia los resultados de elecciones se conocen tan rápido y en Perú llevan semanas sin saber quién ganó?

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, para aclarar dudas sobre las elecciones presidenciales del domingo 21 de junio de 2026, Penagos explicó por qué en Perú, los resultados de las elecciones presidenciales tardan más en salir. La segunda vuelta en Perú se llevó a cabo el 7 de junio de 2026, mientras que en Colombia los resultados se conocen en dos horas.

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Vea la entrevista completa con Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil:

La candidata de derecha Keiko Fujimori lidera el conteo oficial de votos en la segunda vuelta presidencial en Perú y ha aumentado su ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez, quien ha denunciado irregularidades en el proceso electoral, según los resultados actualizados que se publicaron este martes.

Con el 99 % de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,097 % de los votos frente al 49,903 % de Sánchez, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

Fujimori, de 51 años, aventaja por poco más de 35.000 votos a Sánchez, de 57 años, con más de 19 millones de votos contabilizados.

Para declarar un ganador, deben ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 256.000 votos, lo que puede llevar días. La segunda vuelta se realizó el 7 de junio. La autoridad electoral informó que el cómputo final “podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes”.

En paralelo, el partido de Sánchez, Juntos por el Perú, denunció “la falta de transparencia de los organismos que llevan el proceso electoral, el cambio de reglas electorales y una serie de irregularidades”, que no fueron precisadas por la organización política.

La postura refleja un cambio en su posición respecto al escrutinio. Hace una semana, cuando Sánchez lideraba el conteo, anunciaron que respetarían el veredicto, fuese quien fuese el ganador.

Juntos por el Perú convocó a una marcha de protesta para defender el voto este viernes en Lima.

El candidato a la vicepresidencia de Fujimori, Luis Galarreta, señaló que su partido Fuerza Popular esperará el 100 % del conteo para proclamarse ganadores. “Nosotros vamos a esperar que esto termine para ya poder hablar de elección o virtualmente electos”, dijo a la radio RPP.

La delegación de la UE señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera “tranquila y ordenada”, en el contexto de una campaña polarizada.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) con Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, mientras que para Sánchez es su primera postulación. El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.

En El Debate, de SEMANA, el registrador Hernán Penagos explicó por qué no se conocen todavía los resultados en Perú. “Le explico algunas; son muchas las razones. Conozco muy bien y he sido jefe de misión de observación en Perú; conozco a detalle el sistema electoral peruano. Varias razones, pero le voy a dar dos o tres para tratar de hacer la comparación. La primera, en Perú no existe preconteo. Entonces no hay quien tome datos desde la mesa de votación para poder informar los resultados. Primer problema. En Perú lo que existe son unos medios de comunicación que toman datos a boca de urna, pero son datos como una especie de encuestas que no dan datos acertados. Nosotros tenemos representantes y delegados de la Registraduría en todos los puestos de votación de Colombia y en todas las mesas recogiendo la información veraz y publicándola y transmitiéndola rápido”, explicó.

“En segundo lugar, el proceso de publicación de actas, de digitalización de las actas de cada mesa en Perú, tarda mucho, porque tienen estaciones. No sé, por cada 200 o 300 mesas. Nosotros tenemos estaciones en todos los puestos de votación; luego logramos que la digitalización de las actas sea muy ágil. Nosotros estamos publicando los datos de preconteo y en el mismo momento estamos publicando las actas”, agregó.

“No hay país en toda América que publique las actas electorales con más agilidad que Colombia. No lo hay. Yo sí fui, escúcheme hablar en primera persona, jefe de la misión de observación electoral de las elecciones de México, un país grande, potente, mucho más grande que Colombia, con más poder, si se quiere. Y en México pasaban cuatro horas; los resultados estaban en el 40 %. Luego, aquí en Colombia, la digitalización y la publicación de las actas es absolutamente eficiente”, explicó el registrador Penagos.

“En Perú, por ejemplo, esa digitalización tarda mucho, las estaciones no están ubicadas en todos los puestos de votación y en el exterior no tienen capacidades para publicar rápidamente las actas. ¿Qué ha ocurrido estas últimas semanas? Que el material del exterior, las actas electorales, las publicaron días después de cerrada la votación rural, y la votación rural es complejísima porque tendría que tener las actas, llevarlas a las zonas urbanas para poder publicarlas. Aquí nosotros las publicamos desde las zonas rurales. ¿Por qué? Porque tenemos transmisión, tenemos comunicaciones”, aseveró.

“Hay lugares de Colombia donde tenemos una antena de internet, un radio de la policía y un celular para ver cuál de los tres nos permite transmitir la información rápida. Es decir, aquí tenemos unas capacidades que no las tiene ningún otro país y por eso la agilidad. En Colombia, más que los resultados preliminares, va a tener las evidencias en sus manos; es que eso es lo más importante. No solamente la Registraduría en dos horas publica los datos de preconteo con mucha agilidad, sino que durante esa tarde toda la ciudadanía va a ver las actas electorales, las va a tener firmadas por los testigos, diligenciadas por ellos y los partidos; nosotros mismos les entregamos capacidades y canales dedicados para que puedan descargar las actas de una manera veloz y las puedan comparar con los datos de la Registraduría”, explicó Penagos.

Las elecciones presidenciales, en segunda vuelta, tendrán lugar el 21 de junio de 2026. El ganador entre el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda asumirá el 7 de agosto de 2026 y gobernará hasta el 7 de agosto de 2030.