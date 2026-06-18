Elecciones 2026: las cuatro instancias que tienen Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para despejar dudas sobre los resultados

El registrador nacional, Hernán Penagos, habló este jueves 18 de junio con el programa El Debate de SEMANA de cara a la segunda vuelta presidencial que se celebrará este domingo 21 de junio.

Penagos afirmó que hay cuatro momentos en los que las campañas de los candidatos Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, pueden resolver sus dudas frente al proceso o los resultados electorales.

Según explicó, el primer momento se da en la mesa de votación. Ante los jurados, los testigos de las campañas pueden hacer reclamaciones.

El segundo momento ocurre ante las comisiones escrutadoras municipales, que son jueces de la república. “Los partidos, de manera pública, llegan con sus abogados y con sus actas electorales pueden pedir verificación”, expresó.

El tercero tiene lugar en el escrutinio departamental que se realiza en las capitales de todo el país. “Después de que se hace el escrutinio en cada municipio, se recogen los datos y se llevan a las capitales para hacer el escrutinio departamental, la sumatoria de los municipios. Allí hay delegados del Consejo Nacional Electoral”, agregó.

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El cuarto sucede en la consolidación de los datos nacionales que se realiza en Bogotá. “Si cualquiera de esas instancias no es útil, aquí en Bogotá llega la información de todo el país y el Consejo Nacional Electoral hace la consolidación nacional; ahí los partidos pueden hacer cualquier tipo de reclamación”, sostuvo.

Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado civil de Colombia. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“No hay sistema electoral en toda la región donde un candidato tenga cuatro instancias para presentar solicitudes, aclaraciones o reclamaciones”, subrayó el registrador.

Cuestionado sobre los reparos que hizo el presidente Gustavo Petro a los resultados de la primera vuelta presidencial, Penagos manifestó que ningún candidato o partido hizo una reclamación. Por ello, considera que el proceso se realizó con transparencia.

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“El Consejo Nacional Electoral llevó a cabo el escrutinio nacional. Ningún partido o candidato presentó reclamaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que el proceso de consolidación y escrutinio por el que se declara a las personas que llegan a la segunda vuelta fue realizado de manera impecable", remarcó.