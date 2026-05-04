Álvaro Uribe habló de María Fernanda Cabal y dijo lo que nunca le ha hecho a ella: “Si es mentira, le pago cinco pesos”

María Fernanda Cabal ha sido un tema recurrente de conversación por todo lo que se ha contado en referencia a su relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Desde que Paloma Valencia fue elegida como la candidata del Centro Democrático, Cabal y el expresidente tuvieron un fuerte distanciamiento. Incluso, la senadora aseguró que siente que fue “maltratada” al interior de la colectividad.

Por lo mismo, ella sostuvo hace algunos días, al igual que su esposo José Félix Lafaurie, que sentían un gran dolor con el exjefe de Estado, ya que creían que no fueron valorados como lo merecían.

Uribe habló de este tema en El Debate de SEMANA y se refirió a la nula relación que en estos momentos mantiene con la congresista.

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“Voy a apostar cinco pesos que yo nunca le he faltado al respeto a ella. Si alguna vez le faltado al respeto, los pago”, expresó.

En ese sentido, reafirmó que siempre tuvo la mejor disposición a la hora de hablar con Cabal. “Siempre la trataba con cariño y con respeto”, manifestó.

“Ella sabe el respeto que tengo hacia ella, ella lo sabe”, añadió.

El expresidente dejó hasta ahí el tema, pero también se refirió a las duras palabras que Miguel Uribe Londoño, papá del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, ha tenido en su contra. “Los sucesos los conocen los periodistas, dejemos ahí”, mencionó.

“Y frete a Miguel Uribe Turbay, era un político ejemplar y transparente. Yo recuerdo sus discusiones al interior del partido con las precandidatas, su franqueza y su serenidad”, señaló.

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Además, lo calificó como un buen estudiante que tenía un amplio conocimiento en muchos contextos. “Un político y un estadista irremplazable. Es una referencia para las nuevas generaciones de colombianos”, complementó.

Asimismo, Uribe le envió un mensaje a los ciudadanos para que salgan a apoyar a Paloma Valencia en las elecciones y se logre tener la primera mujer presidenta en la historia de Colombia.

“Le pido a toda la militancia hablar con los trabajadores colombianos y con las bases populares. (...) El gran reto, el gran desafío de la democracia colombiana es la imposición de Petro y Cepeda a través de las armas de los criminales y de las herramientas politiqueras del Gobierno”, apuntó.

El exjefe de Estado resaltó la importancia de que siempre exista un diálogo respetuoso entre los diferentes sectores, ya que esto permitirá que poco a poco se vaya acabando la violencia en las distintas zonas en las que hacen presencia los grupos armados.