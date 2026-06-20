Yina Calderón reveló ‘secreto’ de su contrato con Telemundo y destapó exigencia que le hizo al canal

Yina Calderón es actualmente una de las figuras de reality y entretenimiento más reconocidas de Colombia, pues a lo largo de los años ha participado en algunos de los programas más comentados del mundo de la televisión: Protagonistas de Nuestra Tele y La casa de los famosos.

Yina Calderón atacó a Melissa Gate y le lanzó fuerte sablazo en plena transmisión : “Estoy a otro nivel”

Tras terminar su participación en el reality del canal RCN, la creadora de contenido recibió una nueva oportunidad profesional fuera del país. Según contó, fue invitada por Telemundo para hacer parte de algunos de sus contenidos, una propuesta que decidió aceptar como parte de una nueva etapa en su carrera.

Por esta razón, hace varios meses, Yina salió de Colombia para iniciar un proyecto y trabajar de la mano del importante canal.

Yina Calderón, creadora de contenido colombiana. Foto: YouTube Yina Calderón

Durante una entrevista reciente, la empresaria habló de las negociaciones detrás de su llegada a Estados Unidos y reveló uno de los aspectos que más llamó la atención de su contrato.

“Ahí fue la única exigencia que yo hice porque mi sueldo me lo conservó tal cual el canal, es decir, yo gano de panelista como iba a ganar de participante, entonces yo creo que soy la panelista mejor paga”, aseguró en medio de risas.

Yina Calderón se fue en contra de Juanda Caribe tras fuertes polémicas en ‘La casa de los famosos’

Sin embargo, más allá del aspecto económico, hubo otro punto que para ella era importante. Según manifestó frente a las cámaras, cuando supo que ya no estaría dentro de una dinámica de reality en la que tendría alojamiento cubierto, empezó a preguntarse cómo sería su vida fuera de las instalaciones del canal.

Finalmente, logró llegar a un acuerdo con la producción para resolver esas necesidades y Telemundo terminó cubriendo el apartamento donde vive y también los transportes necesarios para movilizarse entre su residencia y el lugar de trabajo.

“Se han portado de maravilla. Yo solo tengo agradecimiento”, afirmó.

@mariacisneros485 Lo que contó Yina no es polémica, es realidad de la industria: su contrato incluía llevar a un familiar, un sueldo del nivel de un habitante, hospedaje premium y apoyo total del canal. Esto no habla mal de ella, habla del valor que Telemundo le vio. Y justo por eso sorprende que este año se rumorara que no hubo 3 maletines y que la temporada tuvo recortes. Cuando juntas sueldos altos + rating bajo, entiendes por qué tantas cosas no cuadraron. No es culpa de Yina. Es producción, prioridades y decisiones internas#LCDLF#YinaCalderon#PanelistaDLCDLF#Anetteandoparatiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii@yina calderón oficial@TIK Tok LATAM ♬ sonido original - Maria Cisneros

No obstante, la condición que más llamó la atención fue una relacionada con su vida personal. Yina confesó que puso sobre la mesa una exigencia que consideraba indispensable para poder adaptarse al cambio.

“La única exigencia que yo sí hice es que necesitaba ir con un familiar, y tenían que cubrir los gastos de mi familiar porque yo necesito. Yo me conozco muy bien y sé que no puedo estar sola porque entonces no llego a trabajar al otro día y el canal acepta y traigo a mi papá”.

Finalmente, contó que actualmente su padre tiene “todo cubierto por Telemundo” y reveló que el canal también la apoyó con los trámites migratorios necesarios para desempeñarse como panelista, pues antes no contaba con la visa correspondiente para asumir este nuevo reto profesional.