Yina Calderón reaccionó a la cancelación del ‘After Show’ y envió fuerte pulla: “No estaba sirviendo”

En la noche del martes 24 de febrero, los televidentes del Canal RCN quedaron sorprendidos luego de que se confirmara la cancelación del After Show, un espacio televisivo en el que Karen Sevillano y Vicky Berrío comentaban algunos de los momentos más importantes de La casa de los famosos y recibían al eliminado de cada domingo.

La noticia fue compartida a través de Superlike, portal de entretenimiento en el que se dio a conocer el nuevo horario nocturno del canal, priorizando el noticiero de las 7 de la noche, La casa de los famosos y novelas como Las de siempre y Enfermeras, eliminando el programa de la creadora de contenido y la comediante de la parrilla.

Vicky Berrío y Karen Sevillano estuvieron a cargo de la previa y el after show en 'La casa de los famosos 2 y3'. Foto: Canal RCN

La opinión de Yina Calderón tras la cancelación del programa del Canal RCN

Por medio de una reciente transmisión en vivo, Yina Calderón se refirió a la decisión que tomó el canal y dio distintas opiniones al respecto.

“Pues tengo dos cosas para decir acerca de que se acabó el programa de Karen Sevillano. La primera: no estaban haciendo nada, ese programa no estaba sirviendo para nada. Entonces, ¿para qué el Canal RCN iba a gastar plata y espacio en algo que no estaba generando nada?”, cuestionó.

Karina García se pronunció tras fuerte pelea en ‘La casa de los famosos’ en la que fue nombrada: “Humillante”

Además, señaló que un factor importante para que el programa fuera un éxito era el desempeño de los competidores de la temporada y, según su percepción, este año no habrían dado la talla frente a las versiones anteriores.

“En la primera temporada les fue bien porque tenían una temporada que era wow, y ahí es donde uno se da cuenta de que el éxito que tuvieron la temporada pasada no eran ellas, éramos nosotros. Y digo nosotros porque me refiero a Karina, Melissa, La Toxi, Emiro, a mí, a Camilo, al Flaco Solórzano, a La Liendra y a todos (...) Este año no hay nada que hacer, esos dichos de Karen cansan, lo mismo cansa. Por eso yo siempre les he dicho a ustedes que uno se tiene que reinventar. Uno no puede aburrir al público con lo mismo, uno tiene que crecer”.

Por otro lado, se refirió al desempeño de Vicky Berrío y al conocimiento previo que, según su punto de vista, tendría que haber tenido a la hora de ser convocada:

“Vicky no tiene experiencia en realities, nunca ha estado en un reality de convivencia, entonces, ¿ella qué iba a aportar?”, manifestó.

La razón por la que el ‘After Show’ saldría del aire; este sería el programa que lo reemplaza

Finalmente, recalcó que el hecho de que tenga percepciones negativas de las presentadoras o que le caigan mal no significa que se alegre de la cancelación de la producción.

“En medio de todo, todos los seres humanos tenemos sueños y muy en el fondo digo: ‘Ay, qué mal por las peladas’, porque de todas maneras es el trabajo y con la comida de nadie uno juega”, dijo.