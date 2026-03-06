Yina Calderón atacó a Melissa Gate y le lanzó fuerte sablazo en plena transmisión : “Estoy a otro nivel”

Pese a que en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia la relación entre Yina Calderón y Melissa Gate parecía haber mejorado de manera considerable, tras su regreso a la realidad continuaron lanzándose algunas indirectas por medio de las redes sociales, lo que generó nuevos debates entre los seguidores de cada una de las celebridades.

En los primeros días del mes de marzo, Melissa Gate se sinceró con su comunidad digital y reveló que, tras un análisis personal y varias visitas al psicólogo después de que terminara el reality del Canal RCN, tomó la decisión de disculparse con algunos de sus excompañeros con el fin de tener una buena relación y dejar atrás las malas experiencias.

Sin embargo, dejó en claro que no le interesa tener ningún tipo de conversación con Yina Calderón, ya que ambas siguen teniendo perspectivas completamente diferentes, las cuales continúan chocando entre sí.

Es por esto que en una de las últimas conexiones de Yina en la plataforma de TikTok, la empresaria se sinceró sobre la situación y le envió un frío mensaje a Melissa Gate.

Melissa Gate y Yina Calderón

“No, no, no. Melissa, conmigo no es ya, yo estoy a otro nivel y no me refiero a que sea mejor y tu peor porque yo no soy una persona así, lo que digo es que estoy en otra vuelta, estoy tratando de que La mesa caliente de deje todos los días fija, ¿me entiendes?“, dijo con notable molestia.

Por otro lado, la invitó a enfocarse en nuevas etapas y dejar atrás el programa del Canal RCN, pues la mayoría de los exparticipantes ya se encuentran viviendo nuevos momentos tanto en el ámbito profesional como en el personal.

“Ya, mi amor, salte del juego de La casa de los famosos porque si no te vas a consumir con eso y ahí te vas a quedar. Tú eres el talentosa, tienes que cambiar ya ese tema, Dios mío”, finalizó.

En la sección de los comentarios, algunos de usuarios reaccionaron a sus palabras y compartieron distintos puntos de vista: “Primera vez que estoy de acuerdo con Yina, fue tanto daño el de Melissa que eso le acabó la carrera”; “Por culpa de Melissa le tengo que dar la razón a Yina”; “Habló la más apagada de todas” y “Según ellla, Telemundo tiene rating por ella, pero yo me pregunto ¿quién está viendo esa casa?“, se lee.