En medio del luto por la muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, cientos de personajes de la farándula colombiana han salido a compartir mensajes de dolor, pues muchos tuvieron la oportunidad de coincidir con él, ya fuera en tarima, como en el caso de otros artistas musicales, o en distintos eventos sociales y de entretenimiento a los que el intérprete solía asistir.

La inesperada noticia del fallecimiento del artista ha generado una profunda conmoción entre sus seguidores y colegas, quienes en redes sociales han recordado su legado musical, su carisma y el impacto que tuvo dentro del género popular.

Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano. Foto: Catalina Olaya

A medida que han pasado las horas, también se han ido conociendo detalles que rodean el trágico accidente aéreo en el que perdió la vida, así como las personas que lo acompañaban en ese momento.

Una de las personalidades del mundo de la farándula que se pronunció fue Yina Calderón, reconocida exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele y La casa de los famosos Colombia, quien reveló que la tragedia también tocó de manera directa a su familia.

Según contó, otro de los fallecidos en el accidente era Juan Manuel Rodríguez, novio de su hermana Juliana Calderón, abogada y empresaria.

A través de sus redes sociales, Yina expresó el difícil momento que atraviesan tras la pérdida doble. “Murió el novio de mi hermana Juliana, Juan Manuel Rodríguez, y un gran amigo y cantante Yeison Jiménez. Estamos muy mal”, escribió, dejando en evidencia el profundo dolor que embarga a su familia.

Las palabras de Calderón no tardaron en generar reacciones por parte de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad en este momento tan complejo.

Por su parte, Juliana Calderón no ha entregado declaraciones públicas hasta el momento, pero personas cercanas han señalado que se encuentra recibiendo acompañamiento de su familia y amigos más cercanos.

En redes sociales, varios usuarios también han lamentado la muerte de Juan Manuel Rodríguez, de quien se han compartido mensajes de apoyo para la familia.

Mientras continúan las reacciones y homenajes póstumos, el mundo del entretenimiento colombiano sigue de luto por la partida de Yeison Jiménez, un artista que marcó a toda una generación con su música y que, de manera inesperada, causó profunda tristeza en su comunidad.