Sofía Petro se ha convertido en una de las integrantes de la familia presidencial con mayor actividad en redes sociales, plataformas donde suele compartir momentos de su vida cotidiana y expresar opiniones sobre temas que generan debate entre los usuarios.

Sofía Petro sorprende a los empresarios y toma decisión para que voten por Iván Cepeda; Margarita Rosa no se quedó callada

Recientemente, la joven volvió a llamar la atención en el entorno digital tras una entrevista concedida a Caracol Radio para el formato Geniales y mayores que yo. Durante la conversación abordó distintos aspectos de su vida personal, reflexionó sobre asuntos de interés general y habló de experiencias que han marcado su entorno familiar.

Sus declaraciones despertaron la curiosidad de muchos internautas, especialmente cuando se refirió a la relación entre sus padres, el presidente Gustavo Petro y la primera dama Verónica Alcocer, además de la huella que ambos dejaron en su realidad.

Sin embargo, una de las interrogantes que más interés causó entre los espectadores fue la formulada por Vanessa de la Torre con respecto al pasado del mandatario, quien integró el M-19.

En sus declaraciones, basándose en sus estudios en politología, apuntó que sentía bastante tranquilidad, ya que su padre aceptó cambios y optó por aportar al país de otra manera.

De acuerdo con lo que explicó, sentía que la historia del país, específicamente la relacionada con el conflicto armado, le permitió aprender mucho y ver perspectivas distintas. Allí fue cuando se refirió al paso de su progenitor por este grupo, señalando el giro que le dio a su vida.

“Siento mucha tranquilidad porque tengo un papá que se acopló a unos acuerdos de paz, que decidió dejar las armas, decidió aportar al país con sus ideas… es todo lo que he visto de él, es una persona realmente comprometida”, dijo ante cámaras.

“No sé si es tan sencillo decir eso de todos los políticos, porque en este mundo hay muchos intereses, mucho ego y mucho interés personal. Lo de él es un compromiso con los más vulnerables… lo admiro, con su pasado y su presente”, agregó.