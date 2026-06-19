Lucho Velasco destapó por quién votará en la segunda vuelta presidencial de 2026: “Les quedó grande”

A pocos días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial de 2026, varias figuras públicas han empezado a pronunciarse sobre el rumbo político que consideran más conveniente para el país.

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Uno de los que decidió hacerlo de manera abierta fue el actor colombiano Lucho Velasco, reconocido por su participación en producciones como La reina del flow, Enfermeras y Ana de nadie.

A través de sus redes sociales, el artista compartió un mensaje en el que dejó clara su posición de cara a la jornada electoral del próximo 21 de junio y confirmó que apoyará al candidato Abelardo de la Espriella.

Velasco acompañó su postura con una reflexión sobre la manera en la que percibe la situación en Colombia: “Aquí hay que ser coherentes”.

Lucho Velasco, actor colombiano. Foto: Instagram @lucho_velasco

En el mismo mensaje, el actor también hizo referencia a las posibles críticas que podría recibir por expresar públicamente su posición política y aseguró que no teme las reacciones negativas.

“¿Miedo a que me cancelen por usar la camiseta de mi país de Colombia y apoyar a mi amigo Abelardo? Olvídense, a mí no me da miedo”, escribió.

Además, señaló que siente respaldo por parte de quienes lo siguen y aprovechó para enviar un mensaje sobre identidad nacional y participación ciudadana.

“Aquí los haters se fueron hace rato. El 99 % de mis parceros está firme con la camiseta de Colombia puesta”, expresó.

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Dentro de sus declaraciones, Velasco también hizo referencia a temas relacionados con seguridad, presencia del Gobierno y condiciones económicas del país. En su publicación cuestionó la situación de algunas regiones y el impacto del costo de vida.

“El Cauca en guerra. El Pacífico abandonado, sin presencia del Estado. Las comunidades secuestradas, obligadas a votar bajo la amenaza de un fierro o un fusil”, afirmó.

En otra parte del mensaje explicó por qué considera que su respaldo está dirigido hacia el candidato que eligió: “Abelardo nos mira de frente a los ojos. Sin libretos baratos en sus discursos, él no lee”.

Para cerrar, el actor dijo: “Me duele como un berraco. Les quedó grande a estos piro#@*, Colombia. Aquí los que trabajamos por Colombia y por nuestras familias votamos con la camiseta de Colombia puesta. Firme, refirmes, con la patria”.

En una reciente entrevista con SEMANA, el actor reveló la razón por la que ha decidido tocar temas políticos en redes sociales y los cambios que espera encontrar en un nuevo gobieno.

“Ese video fue más una estrategia para quitarle votos a un candidato que no es de mi agrado. Yo soy amigo personal de Abelardo Espriella. Abelardo sigue en mi línea política. Es un hombre que me convence, es un hombre que conozco, que es cercano; conozco su familia, conozco su historia y lo conozco hace 20 años. Me gusta lo que propone, porque pienso que es un momento en el que el país necesita de una mano dura".

Lucho Velasco actor y director colombiano Foto: Guillermo Torres / Semana

Agregó: “A la ciudad y al país se los está comiendo la delincuencia; faltan leyes fuertes, falta un apoyo real a la economía para que crezcamos, porque estamos parados sobre minas de abundancia, las cuales tenemos que explotar sabiamente, y para mí Abelardo es un gran candidato. Ojalá la vida nos regale a alguien como él, porque si uno quiere resultados diferentes, pues hay que hacer cosas diferentes.