Cuatro partidazos se jugarán este sábado, 20 de junio, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Concretamente serán los grupos E y F los que tendrán la continuidad.

Tabla de posiciones del grupo C tras el Brasil vs. Haití: se apretó todo y Marruecos está atento

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Varios seleccionados importantes tendrán ruedo. Por ejemplo, Países Bajos y Alemania son cuota fuerte por Europa, mientras que Ecuador será representante de Sudamérica en la jornada en mención.

Canal y hora para ver los partidos del Mundial 2026 este sábado, 20 de junio

Países Bajos vs. Suecia

Fecha : 20 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo F en el Mundial

: 20 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo F en el Mundial Hora : 12:00 p.m. (horario colombiano)

: 12:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Houston

: Houston Canal: Win Sports, DSports+

Alemania vs. Costa de Marfil

Fecha : 20 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo E en el Mundial

: 20 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo E en el Mundial Hora : 3:00 p.m. (horario colombiano)

: 3:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Toronto

: Toronto Canal: Caracol, RCN, DSports

Ecuador vs. Curazao

Fecha : 20 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo E en el Mundial

: 20 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo E en el Mundial Hora : 7:00 p.m. (horario colombiano)

: 7:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Kansas City

: Kansas City Canal: Win Sports, DSports+

Túnez vs. Japón

Fecha : 20 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo F en el Mundial

: 20 de junio de 2026 - fecha 2 del grupo F en el Mundial Hora : 11:00 p.m. (horario colombiano)

: 11:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Monterrey

: Monterrey Canal: DSports+

【Match Report】SAMURAI BLUE Fight Back Twice to Earn a Valuable Point Against the Netherlands #football https://t.co/stFwU1mlQT — jfa_en (@jfa_en) June 17, 2026

Ecuador tiene prohibido fallar ante la audaz Curazao

Las necesidades aprietan a Ecuador antes de lo previsto. La cruel derrota en su debut en el Mundial 2026 lo obliga a arrollar el sábado a una atrevida Curazao que ya sabe lo que es dar sustos.

La ilusión con la que Ecuador acudía a la gran cita del fútbol se agrietó el domingo al perder 1-0 frente a Costa de Marfil.

Arrancar el torneo sin puntos no entraba en los planes de la tricolor, ni antes ni durante los primeros 89 minutos del partido en Filadelfia.

Pero entonces Wilfried Singo, tras una fulgurante cabalgada por la banda derecha, vio el desmarque en el área de Amad Diallo y el delantero del Manchester United estrenó las redes de Filadelfia con un zurdazo mortal.

A Ecuador le falló su defensa de hierro, la menos goleada de las eliminatorias sudamericanas, y tampoco le salvó un ataque que sigue con la pólvora mojada.

John Yeboah y Alan Minda estrellaron dos balones contra el travesaño en una primera media hora de asedio de Ecuador, que venía de una racha de 19 partidos sin derrotas.

Cualquier tipo de traspié ante Curazao el sábado en el estadio de Kansas City sería probablemente lapidario, ya que en la última jornada espera Alemania, el gigante del Grupo E.

“Más que el rival, el foco está en cómo respondemos a esta situación que nos dejó el primer juego, con toda la expectativa que se había generado”, subrayó este viernes el seleccionador ecuatoriano, el argentino Sebastián Beccacece, en la previa del duelo ante Curazao.

*Con información de AFP