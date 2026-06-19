Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el 20 de junio

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en cuanto a los horóscopos y números de la suerte. Pese a que falleció en el año 2019, a día de hoy miles de personas esperan las actualizaciones que comparte su familia, con la información que dejó plasmada en sus escritos.

Para el sábado 20 de junio, se revelaron algunos consejos especiales, además de los números de la suerte que llevarían a varias personas a convertirse en los ganadores del premio mayor en distintos premios de azar como chances y loterías.

Esta predicción es ideal para quienes creen en el poder de los astros y la magia de los números. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La jornada estará marcada por el impulso de comenzar proyectos y abrir nuevos caminos. La actitud positiva será determinante para atraer oportunidades y alcanzar objetivos.

Números de suerte: 50, 13 y 2.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad emocional tendrá un impacto directo sobre la tranquilidad financiera. Las estrellas recomiendan desprenderse un poco de lo material y valorar más los vínculos personales.

Números de suerte: 37, 21 y 42.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El amor y el entusiasmo estarán presentes durante el día, impulsando una energía positiva que permitirá disfrutar más de cada experiencia y afrontar el futuro con optimismo.

Números de suerte: 42, 6 y 11.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El reconocimiento por el trabajo realizado podría comenzar a hacerse visible. Este signo contará con una mayor capacidad para comunicar ideas y tomar decisiones de manera independiente.

Números de suerte: 37, 22 y 9.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La energía estará enfocada en pensar en grande y aceptar nuevas experiencias. También será una etapa de alta actividad social y dinamismo. Podrían surgir conexiones inesperadas dentro del ámbito laboral.

Números de suerte: 15, 28 y 1.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las inquietudes espirituales tomarán protagonismo. El momento será ideal para aprender, explorar nuevos conocimientos y conectar con personas que compartan intereses similares relacionados con el crecimiento interior.

Números de suerte: 8, 20 y 10.

Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La salud y el bienestar ocuparán un lugar importante. El interés por hábitos saludables, procesos de renovación y nuevas rutinas marcará el rumbo de este periodo.

Números de suerte: 25, 3 y 13.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las estrellas sugieren hacer una pausa y equilibrar responsabilidades con descanso. Recuperar energía física y emocional será necesario para evitar el desgaste acumulado.

Números de suerte: 14, 33 y 47.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El panorama favorece negociaciones, inversiones y decisiones relacionadas con crecimiento económico. La confianza estará en aumento y permitirá asumir un papel más estratégico frente a los proyectos personales.

Números de suerte: 14, 18 y 5.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los temas místicos y el interés por comprender aspectos profundos de la vida cobrarán relevancia. También será una etapa favorable para aprender y aplicar nuevas ideas.

Números de suerte: 25, 4 y 19.

Estos son los números de la suerte de Walter Mercado. Foto: 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El estilo personal y la seguridad estarán potenciados. Invertir tiempo y recursos en el bienestar propio podría traducirse en beneficios tanto personales como sentimentales.

Números de suerte: 28, 9 y 2.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las estrellas recomiendan avanzar con calma antes de asumir nuevos retos. Organizar prioridades y actuar con paciencia permitirá convertir ideas en resultados concretos. En el amor, la comunicación tendrá un papel fundamental.

Números de suerte: 31, 40 y 8.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.