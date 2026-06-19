Daniela Álvarez fue captada con Lenard Vanderaa, su expareja, y aumentan rumores de ruptura con Daniel Arenas

Un año atrás, Daniela Álvarez y Daniel Arenas volvieron a captar la atención de sus seguidores tras compartir varios momentos juntos en sus redes sociales. La pareja, que había optado por mantener un perfil más discreto ante los medios, aprovechó una de las celebraciones más representativas de Barranquilla para reaparecer públicamente.

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Las publicaciones de ambos ayudaron a disipar rumores y mostraron que su relación sentimental atravesaba un momento de estabilidad. Los presentadores se dejaron ver disfrutando de distintas actividades en la capital del Atlántico, donde compartieron con familiares, amigos y personas cercanas.

A partir de ese momento, incluyendo el concierto de Shakira al que asistieron, la pareja volvió a alejarse del foco mediático y nuevamente optó por mantenerse fuera del radar, conservando su postura reservada sobre la vida privada.

No obstante, con el paso de los meses, la ausencia llamó la atención de los curiosos, hasta el punto de generar interrogantes sobre si la relación sentimental entre ambos continuaba vigente o no.

Daniela Álvarez fue captada con Lenard Vanderaa

Pese a que existe desconcierto sobre la vida sentimental de los famosos, Daniela Álvarez volvió a ser foco de reacciones luego de que La Red publicara un video en el que se le veía junto a su expareja, Lenard Vanderaa, con quien duró varios años en una relación.

Aunque terminaron y ella arrancó un amorío con Daniel Arenas, el programa de Caracol Televisión aseguró que la barranquillera estaba con su hermano, su cuñada y el español disfrutando de un concierto.

En las imágenes se les ve muy cercanos, abrazados y compartiendo, por lo que se especuló que habían vuelto. De ser así, todo con el actor habría quedado atrás y se confirmaría la comentada ruptura.

Vale recordar que Daniel Arenas fue esquivo con el tema durante un evento internacional, asegurando que tocaría estos asuntos personales.

Por el momento habrá que esperar para saber si la exreina volvió con su ex, o si solo se trató de una cercanía amistosa.