Daniel Arenas lanzó fuerte llamado por preocupante situación e hizo petición de cara a las elecciones 2026: “Despertemos, Colombia”

Las elecciones presidenciales en segunda vuelta están cada vez más cerca, y los colombianos tendrán que elegir quién será el siguiente candidato en tomar el poder tras los cuatro años de mandato de Gustavo Petro.

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El 21 de junio será clave para que los habitantes del territorio vayan a las urnas y den su voto por quien consideren que debe gobernar por la siguiente temporada. Muchos esperan que su favorito quede con el título, haciéndole campaña en redes sociales y las calles del país.

Sin embargo, los últimos días han estado cargados de tensión, precisamente por noticias relacionadas con los candidatos, sus proyectos y sus entrevistas a medios nacionales. Cada seguidor intenta respaldar su ideología política, lidiando con ataques o debates en espacios digitales.

Recientemente, uno de los que se pronunció al respecto fue Daniel Arenas, quien ha mostrado su apoyo a Abelardo de Espriella para que llegue a la presidencia. El famoso no ha dudado en compartir contenidos relacionados, mostrando su disgusto con el trabajo que realizó Gustavo Petro.

El artista compartió en historias de Instagram una serie de videos en los que se exponía lo que pasaba con el gobierno actual, defendiendo temas que han sido polémicos entre algunas personas.

Sin embargo, en uno de los post que hizo, Daniel Arenas decidió pronunciarse ante los ataques que suele recibir de algunos usuarios por redes sociales, indicando que era importante hacer un llamado para que Colombia despierte y elija un cambio.

El actor mencionó que solían responderle con insultos y ofensas por su manera de pensar, por lo que pedía que dejaran de hacer esto y no actuaran bajo las decisiones de prohibir cosas.

“Despertemos, Colombia, por favor”, escribió.

“Y dejen de responder con insultos y ofensas, ¿o también me van a prohibir qué publicar? Así como con la camiseta de la selección y tantas cosas más“, agregó.

Daniel Arenas se defendió por tema político. Foto: Instagram @danarenas

El artista, al igual que otros famosos, ha debatido y expuesto sus argumentos, respaldando contenidos que se enfocan en brindar una perspectiva lejos de lo que hizo el Pacto Histórico en estos cuatro años.

Por el momento habrá que esperar para saber qué sucederá el próximo domingo.