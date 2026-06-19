Por medio de la expedición del Decreto 0595 de 2026, el Gobierno nacional busca implementar nuevos instrumentos que fomenten la fabricación y producción de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia.

Gobierno busca impulsar la producción de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia

La iniciativa, informada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hace parte de la estrategia de reindustrialización impulsada por la administración estatal y pretende fortalecer el sector automotor sostenible, que cada vez se vuelve más importante en Colombia.

No obstante, con esta medida, surgen la inquietud y curiosidad sobre si las unidades eléctricas e híbridas que se ven en todo el país bajarían sus precios, lo cual podría resultar en que más personas las adquieran.

Ante ello, expertos del mercado han expresado su opinión y afirman que, en vez de disminuir los precios, serían mucho mayores.

En diálogo con SEMANA, Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de Fenalco, comentó que el decreto del Gobierno nacional no tendría la capacidad necesaria para reducir el precio de los carros eléctricos ni de los híbridos; por el contrario, generaría incremento en sus costos finales.

“Lo que se logra con eso es que los precios suban porque las escalas de producción en un mercado tan chiquito como Colombia lo que hacen es aumentar los precios, paradójicamente. No los va a bajar”, afirmó Visbal.

Según Fenalco, las bajas escalas de producción en Colombia podrían impedir que el nuevo decreto se traduzca en carros más económicos. Foto: 123RF

Asimismo, comentó su preocupación frente a que en un próximo futuro la medida sea complementada con mayores aranceles a los vehículos que sean importados, con el objetivo de proteger la industria nacional.

De acuerdo con Visbal, estos hechos podrían luego afectar la competencia en el mercado y, al tiempo, limitar el acceso de los consumidores a nuevas tecnologías en la industria automotriz.

“Dios quiera que no vayan a complementar eso posteriormente con altos aranceles para ‘promover la industria nacional’. Esa política en Colombia se ha usado durante sesenta años y ha sido de comprobada ineficacia”, comentó.

Los beneficios que impulsa el Decreto 0595 de 2026

La expedición del decreto busca crear un régimen especial para el ensamble y la transformación de unidades eléctricas e híbridas en Colombia.

Esta novedad pretende traer múltiples beneficios a las empresas que están interesadas en formar proyectos industriales vinculados con carros eléctricos con batería (BEV), híbridos enchufables (PHEV), híbridos de autonomía extendida (E-REV) y otros desarrollos enfocados en forjar tecnologías más sostenibles para estos medios de transporte.

El Gobierno nacional espera impulsar la movilidad sostenible mediante incentivos a proyectos industriales vinculados con vehículos eléctricos e híbridos. Foto: Getty Images

Entre los aspectos clave que menciona el decreto está la posibilidad de importar componentes con un arancel del 0 % a los vehículos fabricados dentro del régimen establecido por la norma.

Otro elemento importante es la creación de un instrumento conocido como Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (INPIMHEL), el cual busca promover en el país los proyectos industriales relacionados con la movilidad eléctrica e híbrida.