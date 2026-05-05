Las millonarias utilidades de AgroBolívar para Magangué: esto dijo el gobernador Arana

Hasta $10.000 llegaron las utilidades de Agro Bolívar 2026, que se realizó en Magangué, Bolívar, reafirmando al departamento como un referente agropecuario en la región Caribe.

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Más de 30.000 asistentes se dieron cita en el Centro de Exposiciones Agropecuarias para vivir una jornada que fortaleció el campo. Durante la jornada, el gobernador Yamil Arana Padauí destacó el impacto del evento.

“Agro Bolívar demuestra que cuando acercamos estas grandes vitrinas al territorio, le abrimos puertas reales a nuestros campesinos. Hoy productores de todos los rincones de Bolívar tienen la oportunidad de mostrar su trabajo, generar ingresos y conectarse con nuevos mercados”.

El mandatario también subrayó la importancia de descentralizar este tipo de iniciativas: “Estamos llevando desarrollo directamente a donde está la gente. No se trata solo de grandes cifras, sino de oportunidades concretas para nuestras comunidades rurales”.