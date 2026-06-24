Ricardo Roa regresará a la presidencia de Ecopetrol en las próximas semanas porque terminará la licencia no remunerada que solicitó desde mayo de 2026 y, si nada extraordinario ocurre, permanecerá en su cargo en los próximos meses, incluso durante el inicio del gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

SEMANA confirmó que Roa- tras cumplir sus períodos de vacaciones y la licencia no remunerada aprobada por la junta directiva de la compañía- llegará a su cargo el próximo 27 de julio porque así se lo ha pedido el propio Gustavo Petro.

Roa había salido de Ecopetrol para ponerse al frente de las investigaciones por la millonaria compra y adecuación de su apartamento, ubicado en el norte de Bogotá, y por la financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro porque él fue el gerente. En ambos casos, quedó imputado judicialmente por la Fiscalía.

El regreso del hombre de confianza de Petro a la empresa más importante del Estado desde ya genera ruido.

Ricardo Roa y Juan Espinal. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

El senador electo por el Centro Democrático, Juan Espinal, escribió en sus redes sociales: “Ojo, que no se nos olvide que la licencia de Ricardo Roa vence el 27 de julio. Serán 11 días entre su regreso y la posesión del gobierno de Abelardo de la Espriella”.

Y a renglón seguido preguntó: “¿Va a intentar regresar a Ecopetrol en esos días para tomar decisiones, blindar contratos o a qué? Colombia no puede permitir que un presidente de Ecopetrol con doble imputación penal vuelva así sea un solo día al cargo. Reitero a la Junta Directiva actúe ahora y pida la renuncia de Ricardo Roa".

El nombre de Roa no gustó ni al excandidato presidencial Iván Cepeda, quien le anunció al país en medio de su campaña que el alto ejecutivo sería una de las primeras personas en ser revocadas de su cargo.

La renuncia de Roa a Ecopetrol es poco probable y menos cuando al presidente Gustavo Petro le faltarían pocos días para entregar al cargo al presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Recordemos que mientras Petro y su gabinete saldrán de sus cargos el 7 de agosto, Ricardo Roa se quedará unos meses más porque la elección del presidente de Ecopetrol se adelanta a través de un proceso de selección que necesita tiempo. Es decir, De La Espriella tendrá que gobernar durante un tiempo con Roa en Ecoetrol. La próxima asamblea ordinaria de la compañía es en marzo de 2027. ¿Lograrán convocar una asamblea extraordinaria para anticipar la salida del hoy presidente de Ecopetrol? La respuesta es incierta.

Este martes se hizo un viral un video en redes sociales donde Ricardo Roa fue cuestionado fuertemente por unas personas cuando hacía fila en un centro comercial de Bogotá.

Y es que sobre el presidente de Ecopetrol pesan varios cuestionamientos.Por ejemplo, fue sancionado junto a los demás directivos de la campaña de Gustavo Petro en 2022 por presuntas irregularidades en la financiación. El Consejo Nacional Electoral multó a la campaña por encima de los 5.300 millones de pesos.