Iván Cepeda anuncia que este miércoles 24 de junio dará un mensaje al país

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, anunció a través de sus redes sociales que pronto le hablará a Colombia: “Mañana, 24 de junio, a las 9:00 a. m., mensaje a la Nación”, fue su breve publicación.

Cepeda, quien perdió en la segunda vuelta presidencial, no entregó detalles del sentido de su declaración, por lo que hay expectativa sobre los resultados del escrutinio, ya que el Pacto Histórico no ha encontrado los votos para superar a Abelardo De La Espriella.

El pasado lunes, el excandidato Cepeda anunció que se presentaron 57.000 reclamaciones por los resultados; las autoridades electorales las han estado resolviendo.

En este contexto, se desconoce si Cepeda hará énfasis en sus reclamaciones o si reconocerá la victoria de Abelardo De La Espriella.