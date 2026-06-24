Iván Duque asistió al último partido de Colombia en el Mundial 2026 y les envió un mensaje a los jugadores

La Selección Colombia disputó el martes, 23 de junio, su segundo partido en el Mundial 2026 y logró una nueva victoria en la fase de grupos. El equipo nacional se enfrentó a República del Congo y se quedó con el triunfo tras ganar 1-0 con una anotación de Daniel Muñoz.

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Con este resultado, Colombia quedó ubicada en el primer lugar del grupo K, por encima de Portugal, República del Congo y Uzbekistán, lo que aumentó las expectativas de los aficionados sobre el desempeño del equipo en el torneo.

Miles de colombianos viajaron hasta México para acompañar a la Tricolor desde las tribunas y apoyar al equipo en uno de los eventos deportivos más importantes del año. Entre los asistentes también han aparecido figuras reconocidas de distintos sectores, entre ellos las del mundo del entretenimiento y la política.

La Selección Colombia venció a la República Democrática del Congo por 1-0. Foto: Colprensa

Uno de los que llamó la atención durante el encuentro fue el expresidente de Colombia Iván Duque, quien estuvo presente en el estadio de Guadalajara, Jalisco, donde se llevó a cabo el compromiso.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula más de un millón de seguidores, el exmandatario compartió varias fotografías del momento que vivió durante el partido entre Colombia y República del Congo.

En el carrusel de imágenes mostró algunos momentos desde el estadio y dejó ver que estuvo acompañado por uno de sus hijos. Además, apareció junto al exfutbolista Mario Alberto Yepes, quien durante varios años hizo parte de la Selección Colombia y fue uno de los referentes del equipo nacional.

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La publicación estuvo acompañada por la canción El ritmo que nos une, interpretada por Ryan Castro y SOG, tema que en los últimos meses se ha convertido en una de las canciones más asociadas con el respaldo a la Selección Colombia.

Además de mostrar su presencia en el estadio, Iván Duque aprovechó el espacio para enviar un mensaje a los jugadores después del resultado obtenido.

“Gracias, muchachos, por su entrega, su compromiso y el amor que demuestran por la camiseta en cada partido”, escribió.

Con estas palabras, el expresidente destacó el trabajo realizado por el equipo y el esfuerzo mostrado durante el encuentro. Luego continuó el mensaje haciendo referencia tanto al ambiente vivido en el estadio como al respaldo de los colombianos presentes.

“Hoy nos hicieron vibrar y sentir un inmenso orgullo de ser colombianos. Y qué emoción ver un estadio lleno de compatriotas alentando sin descanso. Felicitaciones por esta gran clasificación”, anotó.

La publicación recibió comentarios de seguidores que celebraron el resultado de la Selección Colombia y el ambiente vivido durante el encuentro en Guadalajara. Mientras tanto, el equipo nacional continúa su participación en el Mundial 2026 como líder de su grupo.