Así fueron las últimas horas del hijo de Diomedes Díaz antes de ser capturado; fotos revelaron la verdad

La captura de Luis Mariano Díaz, uno de los hijos del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz, volvió a poner el foco sobre una de las familias más reconocidas del género en Colombia.

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Además de las versiones que comenzaron a circular sobre el proceso judicial que estaría a punto de enfrentar, hubo un detalle que llamó la atención entre usuarios de redes sociales: las publicaciones que compartió el hijo del Cacique de La Junta pocas horas antes del operativo de captura en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de 193.000 seguidores.

Por ejemplo, el hombre publicó una fotografía de su hija. En la imagen, la menor aparece usando la camiseta de la Selección Colombia mientras esperaban el inicio de la transmisión del segundo encuentro del combinado nacional en el Mundial 2026.

Junto a la foto, Luis Mariano escribió un mensaje breve con tono familiar y relajado: “Bien futbolera, así vacacional”.

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Pero eso no fue lo único que quedó registrado antes de que se conociera su detención. Horas más tarde, compartió una nueva imagen desde su hogar, en la que aparecía disfrutando del ambiente del partido acompañado de su entorno familiar. En esta ocasión añadió una frase de apoyo al equipo nacional: “Vamos, mi Selección”.

Además del mensaje, eligió musicalizar la publicación con Yo soy mundial, uno de los temas más reconocidos de Diomedes Díaz. Esta canción suele recuperar popularidad cada vez que se celebran torneos internacionales de fútbol.

Luis Mariano Díaz antes de ser capturado en Barranquilla. Foto: Instagram @luismarianod

¿Por qué capturaron al hijo de Diomedes Díaz?

Luis Mariano Díaz fue detenido durante un operativo realizado en la madrugada de este miércoles 24 de junio en Soledad, Atlántico. Según se conoce, él y otras personas están siendo investigados por presuntamente integrar una estructura vinculada con préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”.

También se conoció que dentro de las investigaciones existen señalamientos relacionados con presuntos hechos de extorsión y secuestro. Además, hay versiones que indican que una víctima habría permanecido retenida y sometida a agresiones durante varios días.